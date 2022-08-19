Гинцбург: число заболевших COVID достигнет цифр зимы

Количество заболевших COVID-19 в России может достигнуть показателей прошлой зимы. Об этом предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«При той массовости, которую дают новые виды „омикрона“, число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы», — рассказал он ТАСС.
Он подчеркнул, что штамм «Омикрон» не такой вирулентный, кроме того, в России имеется иммунная прослойка. По словам эксперта, важно, чтобы люди продолжали вакцинироваться, чтобы защитить себя.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в конце сентября в России начнется большая волна COVID-19, которая будет в 2-3 раза сильней нынешнего подъема заболеваемости. На этой неделе по России предсказали максимум случаев заболеваний по этой волне.
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Количество заболевших COVID-19 в России может достигнуть показателей прошлой зимы. Об этом предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «При той массовости, которую дают новые виды „омикрона“, число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы», — рассказал он ТАСС. Он подчеркнул, что штамм «Омикрон» не такой вирулентный, кроме того, в России имеется иммунная прослойка. По словам эксперта, важно, чтобы люди продолжали вакцинироваться, чтобы защитить себя. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в конце сентября в России начнется большая волна COVID-19, которая будет в 2-3 раза сильней нынешнего подъема заболеваемости. На этой неделе по России предсказали максимум случаев заболеваний по этой волне.