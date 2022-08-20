20 августа 2022

В Екатеринбурге задержали зачинщика драки в метро на День города

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, метро, транспорт, метрополитен, вестибюль, станция 1905 года
Им оказался ранее судимый за действия сексуального характера и грабеж местный житель Фото:

Зачинщиком драки на станции метро «Динамо» в Екатеринбурге оказался 40-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

«Зачинщиком оказался ранее судимый за грабеж и насильственные действия сексуального характера мужчина 1982 года рождения. Он был задержан и доставлен в отдел полиции №11, привлечен к административной ответственности по статье „Мелкое хулиганство“ КоАП», — рассказали в полиции.

Трое свердловчан после празднования 299-летия Екатеринбурга устроили две потасовки в метро. Одна из них — с полицейскими.

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Зачинщиком драки на станции метро «Динамо» в Екатеринбурге оказался 40-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Зачинщиком оказался ранее судимый за грабеж и насильственные действия сексуального характера мужчина 1982 года рождения. Он был задержан и доставлен в отдел полиции №11, привлечен к административной ответственности по статье „Мелкое хулиганство“ КоАП», — рассказали в полиции. Трое свердловчан после празднования 299-летия Екатеринбурга устроили две потасовки в метро. Одна из них — с полицейскими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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