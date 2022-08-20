Инцидент произошел в метро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трое свердловчан после празднования 299-летия Екатеринбурга устроили две потасовки в метро, одна из них — с полицейскими. Об этом сообщили очевидцы.

«Сначала дебоширы устроили потасовку в вагоне поезда метро, который следовал от Машиностроителей. Затем они направились в сторону выхода, где им чем-то не угодили правоохранители. Дебоширы закусились с полицейскими, и в ход пошли кулаки», — приводит слова очевидцев E1.RU.

Когда мужчины начали драку в вагоне поезда метро, их вывели из поезда на станции Динамо. После этого они встретили полицейских, и начали драться с ними. За происходящим следили горожане. Конфликт с правоохранителями удалось уладить. Правда, мужчины не покинули метрополитен. Они направились вниз и зачем-то начали снимать окружающих людей на видео.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржец устроил драку на концерте Олега Митяева. Это произошло на праздновании 299-летия Екатеринбурга.