20 августа 2022

После Дня города трое свердловчан подрались с полицейскими. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Инцидент произошел в метро Фото:

Трое свердловчан после празднования 299-летия Екатеринбурга устроили две потасовки в метро, одна из них — с полицейскими. Об этом сообщили очевидцы.

«Сначала дебоширы устроили потасовку в вагоне поезда метро, который следовал от Машиностроителей. Затем они направились в сторону выхода, где им чем-то не угодили правоохранители. Дебоширы закусились с полицейскими, и в ход пошли кулаки», — приводит слова очевидцев E1.RU.

Когда мужчины начали драку в вагоне поезда метро, их вывели из поезда на станции Динамо. После этого они встретили полицейских, и начали драться с ними. За происходящим следили горожане. Конфликт с правоохранителями удалось уладить. Правда, мужчины не покинули метрополитен. Они направились вниз и зачем-то начали снимать окружающих людей на видео.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржец устроил драку на концерте Олега Митяева. Это произошло на праздновании 299-летия Екатеринбурга.

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Трое свердловчан после празднования 299-летия Екатеринбурга устроили две потасовки в метро, одна из них — с полицейскими. Об этом сообщили очевидцы. «Сначала дебоширы устроили потасовку в вагоне поезда метро, который следовал от Машиностроителей. Затем они направились в сторону выхода, где им чем-то не угодили правоохранители. Дебоширы закусились с полицейскими, и в ход пошли кулаки», — приводит слова очевидцев E1.RU. Когда мужчины начали драку в вагоне поезда метро, их вывели из поезда на станции Динамо. После этого они встретили полицейских, и начали драться с ними. За происходящим следили горожане. Конфликт с правоохранителями удалось уладить. Правда, мужчины не покинули метрополитен. Они направились вниз и зачем-то начали снимать окружающих людей на видео. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржец устроил драку на концерте Олега Митяева. Это произошло на праздновании 299-летия Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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