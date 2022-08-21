В ХМАО создают колледж для креативных индустрий

22 августа 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Колледж из ХМАО стал участником пилотного проекта Минпросвещения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В городе Советском в ХМАО будет создан первый колледж, где будут обучать анимации, дизайну, программированию и другим направлениям креативной индустрии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО. «Колледж является участником пилотного проекта Министерства просвещения РФ по подготовке кадров для креативных индустрий в системе среднего профобразования. Колледж креативных индустрий в ХМАО создается в городе Советский на базе БУ „Советский политехнический колледж“», — сказали в окружном департаменте. В образовательном учреждении будут обучать по пяти программам среднего профессионального образования: анимация, дизайн, реклама, графический дизайн, информационные системы и программирование. В департаменте добавили, что всего в России создано семь таких заведений, обучение начнется уже в сентябре этого года. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.

В городе Советском в ХМАО будет создан первый колледж, где будут обучать анимации, дизайну, программированию и другим направлениям креативной индустрии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО. «Колледж является участником пилотного проекта Министерства просвещения РФ по подготовке кадров для креативных индустрий в системе среднего профобразования. Колледж креативных индустрий в ХМАО создается в городе Советский на базе БУ „Советский политехнический колледж“», — сказали в окружном департаменте. В образовательном учреждении будут обучать по пяти программам среднего профессионального образования: анимация, дизайн, реклама, графический дизайн, информационные системы и программирование. В департаменте добавили, что всего в России создано семь таких заведений, обучение начнется уже в сентябре этого года. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.