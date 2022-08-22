Госдеп США: звезда NBA поедет спасать Грайнер не от лица властей

В правительстве США считают, что инициатива Родмана может помещать возвращению Бриттни Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство США заявило, что экс-баскетболист Деннис Родман, который планирует отправиться в Россию, чтобы помочь в освобождении Бриттни Грайнер, будет действовать не от имени американских властей. В госдепе пояснили, что подобные неофициальные переговоры могут усложнить ситуацию.

«Мы видели в СМИ — и только в СМИ — что Деннис Родман заявил о намерении приехать в Россию. Хочу пояснить, что он поедет не от имени администрации США», — заявил изданию ABC News представитель американского правительства Нед Прайс.

Также Прайс обратил внимание, что ранее России поступало «существенное предложение», которое подразумевает освобождение Пола Уилана (осужден за шпионаж) и Бриттни Грайнер. Правительство США считает, что переговоры, которые будут идти через неофициальные каналы, могут повлиять не лучшим образом на быстрое возвращение задержанных американских граждан.

Ранее бывший американский баскетболист, игрок Сhicago Bulls Деннис Родман заявил, то планирует приехать в Россию, чтобы помочь американской экс-баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево — в ее багаже обнаружили капсулы с нелегальным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор.