Следователь рассказал о причине возбуждения дела против Ройзмана

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Мера пресечения по Евгению Ройзману. Екатеринбург
Евгений Ройзман поблагодарил журналистов, пришедших на суд Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Причиной возбуждения дела о дискредитации армии РФ против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана стал его прямой эфир на видеохостинге YouTube. Соответствующие слова следователя передал корреспондент URA.RU с места событий.

«По словам следователя, дело завели за высказывания об армии на youtube-канале Ройзмана», — сообщил корреспондент. При этом не уточняется, какие именно высказывания стали поводом для уголовного преследования.

Утром 24 августа в квартиру к Евгению Ройзману приехали силовики в масках, которые провели обыски у него дома, в Фонде Ройзмана и в музее Невьянской иконы. В отделе полиции Ройзмана задержали на двое суток, а на следующий день — 25 августа — доставили в суд, где готовятся вынести решение о мере пресечения экс-политика. Ему просят запретить покидать квартиру дольше, чем на одну минуту.

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Причиной возбуждения дела о дискредитации армии РФ против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана стал его прямой эфир на видеохостинге YouTube. Соответствующие слова следователя передал корреспондент URA.RU с места событий. «По словам следователя, дело завели за высказывания об армии на youtube-канале Ройзмана», — сообщил корреспондент. При этом не уточняется, какие именно высказывания стали поводом для уголовного преследования. Утром 24 августа в квартиру к Евгению Ройзману приехали силовики в масках, которые провели обыски у него дома, в Фонде Ройзмана и в музее Невьянской иконы. В отделе полиции Ройзмана задержали на двое суток, а на следующий день — 25 августа — доставили в суд, где готовятся вынести решение о мере пресечения экс-политика. Ему просят запретить покидать квартиру дольше, чем на одну минуту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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