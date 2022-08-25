Следователь рассказал о причине возбуждения дела против Ройзмана

Причиной возбуждения дела о дискредитации армии РФ против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана стал его прямой эфир на видеохостинге YouTube. Соответствующие слова следователя передал корреспондент URA.RU с места событий.
«По словам следователя, дело завели за высказывания об армии на youtube-канале Ройзмана», — сообщил корреспондент. При этом не уточняется, какие именно высказывания стали поводом для уголовного преследования.
Утром 24 августа в квартиру к Евгению Ройзману приехали силовики в масках, которые провели обыски у него дома, в Фонде Ройзмана и в музее Невьянской иконы. В отделе полиции Ройзмана задержали на двое суток, а на следующий день — 25 августа — доставили в суд, где готовятся вынести решение о мере пресечения экс-политика. Ему просят запретить покидать квартиру дольше, чем на одну минуту.
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