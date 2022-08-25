Власти раскрыли, какие авиарейсы станут дешевле для тюменцев

Тоболяков возмутили цены на билеты из аэропорта Ремезов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из бюджета Тюменской области планируется субсидировать рейсы из Тобольска в Новосибирск, Нижнекамск и Красноярск. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Субсидирование помогает сделать билеты более доступными.

«В стадии рассмотрения и заключения находится договор [о субсидировании] с авиакомпанией „Сибирь“ по направлению Тобольск — Новосибирск. А также дополнительное соглашение с „ЮВТ АЭРО“ по направлениям Тобольск — Нижнекамск и Тобольск — Красноярск», — рассказали в инфоцентре.

В правительстве добавили, что в 2022 году уже субсидируются рейсы из Тобольска по семи направлениям. Это Новосибирск, Новый Уренгой, Красноярск, Санкт-Петербург, Нижнекамск, Казань и Сургут.

Ранее агентство писало, что тоболяки возмутились ценой на билеты с вылетом из аэропорта Ремезов. В настоящее время перелет из Тобольска в Санкт-Петербург компанией S7 обойдется в 21 839 рублей.