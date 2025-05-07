Паводок топит село в тюменском Заболотье

Село Лайтамак в Тобольском районе Тюменской области пострадало от талых вод
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Тюменское Заболотье обеспечивают пищей, водой и необходимыми медикаментами
Тюменское Заболотье обеспечивают пищей, водой и необходимыми медикаментами Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В селе Лайтамак Тобольского района Тюменской области из-за паводка и проливных дождей была проведена экстренная работа оперативных служб по обеспечению безопасности и поддержке населения. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале.

«На месте провели заседание комиссии по ЧС, обошли домовладения, куда подступила вода, встретились с жителями, составили акты обследования. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, медики привезли вакцину против гепатита А и туляремии, начали прививать селян. Вакцинировали уже 88 человек. Это обязательная мера профилактики для населения, оказавшегося в зоне подтопления», — пояснил он.

Кроме того, населению Лайтамака доставили 900 литров питьевой бутилированной воды, а также необходимые материалы для защиты имущества — пленку и мешки для укрепления дворовых территорий. Ситуация в селе находится под постоянным контролем оперативных служб. Специалисты продолжают мониторинг состояния воды и санитарно-эпидемиологическую обстановку, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний среди жителей подтопленных домов.

Ранее губернатор Тюменской области расширил режим ЧС в регионе до 15 населенных пунктов. За последние сутки вода затопила пять дорог в Абатском районе.

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В селе Лайтамак Тобольского района Тюменской области из-за паводка и проливных дождей была проведена экстренная работа оперативных служб по обеспечению безопасности и поддержке населения. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своем telegram-канале. «На месте провели заседание комиссии по ЧС, обошли домовладения, куда подступила вода, встретились с жителями, составили акты обследования. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, медики привезли вакцину против гепатита А и туляремии, начали прививать селян. Вакцинировали уже 88 человек. Это обязательная мера профилактики для населения, оказавшегося в зоне подтопления», — пояснил он. Кроме того, населению Лайтамака доставили 900 литров питьевой бутилированной воды, а также необходимые материалы для защиты имущества — пленку и мешки для укрепления дворовых территорий. Ситуация в селе находится под постоянным контролем оперативных служб. Специалисты продолжают мониторинг состояния воды и санитарно-эпидемиологическую обстановку, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний среди жителей подтопленных домов. Ранее губернатор Тюменской области расширил режим ЧС в регионе до 15 населенных пунктов. За последние сутки вода затопила пять дорог в Абатском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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