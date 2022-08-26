Нокаутированный в Екатеринбурге Шлеменко раскритиковал рефери

27 августа 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Александр Шлеменко считает, что не надо было останавливать бой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко, которого серб Александр Илич нокаутировал за 20 секунд, остался недоволен решением рефери остановить бой. Об этом Шлеменко рассказал после поединка. «Нельзя так останавливать бой. Я не говорю, что был в суперсостоянии — меня пошатнуло. Но я был в сознании и планировал идти дальше. Сейчас главное — не падать духом. Это просто случай. Я могу злиться на себя, что пропустил, но точно не на соперника.», — заявил Шлеменко. Также он поблагодарил всех, кто поддержал его, и сказал, что больше всего переживает потому, что расстроил зрителей. За себя бойцу не обидно, он планирует и дальше выступать и сражаться с другими бойцами. Александр Шлеменко техническим нокаутом проиграл сербу Александру Иличу на турнире по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 в Екатеринбурге. Также там выступил «уральский Халк» Иван Штырков, ему удалось победить соперника.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко, которого серб Александр Илич нокаутировал за 20 секунд, остался недоволен решением рефери остановить бой. Об этом Шлеменко рассказал после поединка. «Нельзя так останавливать бой. Я не говорю, что был в суперсостоянии — меня пошатнуло. Но я был в сознании и планировал идти дальше. Сейчас главное — не падать духом. Это просто случай. Я могу злиться на себя, что пропустил, но точно не на соперника.», — заявил Шлеменко. Также он поблагодарил всех, кто поддержал его, и сказал, что больше всего переживает потому, что расстроил зрителей. За себя бойцу не обидно, он планирует и дальше выступать и сражаться с другими бойцами. Александр Шлеменко техническим нокаутом проиграл сербу Александру Иличу на турнире по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 в Екатеринбурге. Также там выступил «уральский Халк» Иван Штырков, ему удалось победить соперника.