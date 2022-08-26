Нокаутированный в Екатеринбурге Шлеменко раскритиковал рефери

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко, которого серб Александр Илич нокаутировал за 20 секунд, остался недоволен решением рефери остановить бой. Об этом Шлеменко рассказал после поединка.
«Нельзя так останавливать бой. Я не говорю, что был в суперсостоянии — меня пошатнуло. Но я был в сознании и планировал идти дальше. Сейчас главное — не падать духом. Это просто случай. Я могу злиться на себя, что пропустил, но точно не на соперника.», — заявил Шлеменко.
Также он поблагодарил всех, кто поддержал его, и сказал, что больше всего переживает потому, что расстроил зрителей. За себя бойцу не обидно, он планирует и дальше выступать и сражаться с другими бойцами. Александр Шлеменко техническим нокаутом проиграл сербу Александру Иличу на турнире по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 в Екатеринбурге. Также там выступил «уральский Халк» Иван Штырков, ему удалось победить соперника.
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