27 августа 2022
26 августа 2022

Житель Копейска пытался выйти на сцену к Хабибу на Дне города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города у монумента
Поклонника остановила полиция Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) пытался выйти на сцену к исполнителю Хабибу, который выступал на праздновании Дня города в субботу. Его задержала полиция.

«Копейчанин отчаяно пытался пробраться к Хабибу, но безуспешно. Трое полицейских пытались усмирить явно выпившего жителя. Что именно хотел сделать мужчина, остается только догадываться», — написал автор видео в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, что нетрезвый мужчина выходит со стороны толпы зрителей и направляется к сцене. В этот момент его останавливают сотрудники полиции. Мужчина несколько раз вырывается, но в итоге его уводят. Хабиб при этом исполняет песню «Разрывная», никак не реагируя на происходящее.

Похожий случай произошел в Миассе 9 июля. Во время выступления Леонида Агутина на концерте, который организовал автозавод «Урал», на сцену выбежал местный житель. Певец оттолкнул назойливого поклонника, после чего его сняли со сцены.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Житель Копейска (Челябинская область) пытался выйти на сцену к исполнителю Хабибу, который выступал на праздновании Дня города в субботу. Его задержала полиция. «Копейчанин отчаяно пытался пробраться к Хабибу, но безуспешно. Трое полицейских пытались усмирить явно выпившего жителя. Что именно хотел сделать мужчина, остается только догадываться», — написал автор видео в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что нетрезвый мужчина выходит со стороны толпы зрителей и направляется к сцене. В этот момент его останавливают сотрудники полиции. Мужчина несколько раз вырывается, но в итоге его уводят. Хабиб при этом исполняет песню «Разрывная», никак не реагируя на происходящее. Похожий случай произошел в Миассе 9 июля. Во время выступления Леонида Агутина на концерте, который организовал автозавод «Урал», на сцену выбежал местный житель. Певец оттолкнул назойливого поклонника, после чего его сняли со сцены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...