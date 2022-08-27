Поклонника остановила полиция Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Копейска (Челябинская область) пытался выйти на сцену к исполнителю Хабибу, который выступал на праздновании Дня города в субботу. Его задержала полиция.

«Копейчанин отчаяно пытался пробраться к Хабибу, но безуспешно. Трое полицейских пытались усмирить явно выпившего жителя. Что именно хотел сделать мужчина, остается только догадываться», — написал автор видео в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, что нетрезвый мужчина выходит со стороны толпы зрителей и направляется к сцене. В этот момент его останавливают сотрудники полиции. Мужчина несколько раз вырывается, но в итоге его уводят. Хабиб при этом исполняет песню «Разрывная», никак не реагируя на происходящее.

Похожий случай произошел в Миассе 9 июля. Во время выступления Леонида Агутина на концерте, который организовал автозавод «Урал», на сцену выбежал местный житель. Певец оттолкнул назойливого поклонника, после чего его сняли со сцены.