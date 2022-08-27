В Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелся частный дом в микрорайоне Старая Гальянка. Об этом сообщают очевидцы.
«На Старой Гальянке произошел пожар. Черноисточинское шоссе, рядом с остановкой „У камня“», — сообщает очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар произошел в переулке Тихом. Огнем повреждены кровля, перекрытие и домашнее имущество частного дома, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работало 12 спасателей и четыре пожарные машины, пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в пригороде Нижнего Тагила вспыхнул склад с удобрениями и техникой. Пожар удалось потушить силами трех нарядов спасателей.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»