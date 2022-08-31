31 августа 2022

В США предупредили об опасности появления НАТО на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, взрыв, ядерный удар
Появление военнослужащих НАТО на Украине приведет к началу ядерной войны Фото:

Если НАТО появится на территории Украины, неминуемо начнется ядерная война. Об этом предупредил обозреватель американского журнала Foreign Affairs.

«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины […] могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», — написано в статье американского журнала Foreign Affairs. Отмечается, что в последнее время Запад проявляет себя все смелее и активнее, отправляю Украине различные разведданные и современное оружие.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. При этом президент России Владимир Путин заверил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

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Если НАТО появится на территории Украины, неминуемо начнется ядерная война. Об этом предупредил обозреватель американского журнала Foreign Affairs. «Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины […] могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», — написано в статье американского журнала Foreign Affairs. Отмечается, что в последнее время Запад проявляет себя все смелее и активнее, отправляю Украине различные разведданные и современное оружие. Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. При этом президент России Владимир Путин заверил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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