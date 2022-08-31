В США предупредили об опасности появления НАТО на Украине

01 сентября 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Появление военнослужащих НАТО на Украине приведет к началу ядерной войны Фото: depositphotos.com Если НАТО появится на территории Украины, неминуемо начнется ядерная война. Об этом предупредил обозреватель американского журнала Foreign Affairs. «Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины […] могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», — написано в статье американского журнала Foreign Affairs. Отмечается, что в последнее время Запад проявляет себя все смелее и активнее, отправляю Украине различные разведданные и современное оружие. Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. При этом президент России Владимир Путин заверил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Если НАТО появится на территории Украины, неминуемо начнется ядерная война. Об этом предупредил обозреватель американского журнала Foreign Affairs. «Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины […] могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», — написано в статье американского журнала Foreign Affairs. Отмечается, что в последнее время Запад проявляет себя все смелее и активнее, отправляю Украине различные разведданные и современное оружие. Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что действия «политических идиотов» в США ведут мир к ядерной войне. При этом президент России Владимир Путин заверил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.