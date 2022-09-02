Зеленский пообещал, что Украина заменит Россию

Зеленский: Украина готова увеличить экспорт энергоносителей в Евросоюз

02 сентября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Украина готова снизить зависимость Европы от поставок из России, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Газовый кризис в Европе Украина готова увеличить поставки энергоресурсов в Европу, чтобы снизить зависимость ЕС от России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская АЭС оставалась подключенной к украинской сети. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В Евросоюзе решили постепенно отказывать от российского газа в ответ на начало специальной операции на Украине. Так, в Италии решили получать газ из отходов, чтобы не зависеть от поставок из России. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов продлится еще как минимум несколько лет, пишет RT.

Украина готова увеличить поставки энергоресурсов в Европу, чтобы снизить зависимость ЕС от России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская АЭС оставалась подключенной к украинской сети. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В Евросоюзе решили постепенно отказывать от российского газа в ответ на начало специальной операции на Украине. Так, в Италии решили получать газ из отходов, чтобы не зависеть от поставок из России. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов продлится еще как минимум несколько лет, пишет RT.