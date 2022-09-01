В «Синара Центре» сменился генеральный директор

В «Синара Центре» произошли кадровые перестановки — пост генерального директора покинула Елена Теребенина. Об этом она сообщила в своей социальной сети.
«Все! Завершение очередного этапа в жизни. Начало нового», — написала Теребенина. Она добавила, что работала в центре шесть лет — с момента основания, и заявила, что это время принесло ей богатый опыт.
Также Теребенина решила переключиться с работы в центре на собственные проекты. Она уже сменила в шапке профиля свой статус с генерального директора «Синара Центр» на руководящую должность центра развития души «Три мира». По данным URA.RU, новым гендиректором станет Ирина Домина, которая последние годы возглавляла «Урал-Австро-Инвест» — она является управляющей компанией «Атриум Палас отель».
URA.RU обратилось за официальным комментарием в «Синара Центр», однако там попросили оформить письменный запрос. На момент публикации информации на него не поступало.
Елена Теребенина возглавляла «Синара Центр» с сентября 2019 года. Также она более шести лет проработала в автомобильной сфере директором по экономическому развитию крупного автохолдинга, возглавляла глянцевый журнал и занималась восстановлением объектов культурного наследия в Екатеринбурге.
Фото: социальная сеть Елены Теребениной
Фото: социальная сеть Елены Теребениной
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В «Синара Центре» произошли кадровые перестановки — пост генерального директора покинула Елена Теребенина. Об этом она сообщила в своей социальной сети. «Все! Завершение очередного этапа в жизни. Начало нового», — написала Теребенина. Она добавила, что работала в центре шесть лет — с момента основания, и заявила, что это время принесло ей богатый опыт. Также Теребенина решила переключиться с работы в центре на собственные проекты. Она уже сменила в шапке профиля свой статус с генерального директора «Синара Центр» на руководящую должность центра развития души «Три мира». По данным URA.RU, новым гендиректором станет Ирина Домина, которая последние годы возглавляла «Урал-Австро-Инвест» — она является управляющей компанией «Атриум Палас отель». URA.RU обратилось за официальным комментарием в «Синара Центр», однако там попросили оформить письменный запрос. На момент публикации информации на него не поступало. Елена Теребенина возглавляла «Синара Центр» с сентября 2019 года. Также она более шести лет проработала в автомобильной сфере директором по экономическому развитию крупного автохолдинга, возглавляла глянцевый журнал и занималась восстановлением объектов культурного наследия в Екатеринбурге.