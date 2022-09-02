«Было больно, но не страшно»: в Екатеринбурге южанин избил девушку, пытаясь украсть ее телефон

В Екатеринбурге неизвестный мужчина избил девушку, пытаясь украсть ее телефон

02 сентября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Девушка возвращалась вечером домой, когда на нее напал неизвестный Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 сентября неизвестный мужчина восточной внешности напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. После того как попытка ограбления не увенчалась успехом, нападавший избил екатеринбурженку и поспешил скрыться. Подробностями нападения с URA.RU поделилась пострадавшая. «Я шла по улице Советской в сторону дома, решила сократить путь через освещенные дворы, мимо этой дороги есть детские сады и школы. Как только свернула во двор, заметила, что за мной идет незнакомый мне мужчина. Я несколько раз останавливалась, чтобы пропустить его вперед, но он не уходил. Когда я уже вышла на Уральскую, он перегородил мне дорогу и потребовал отдать ему телефон. На мой резкий отказ он отреагировал очень агрессивно — ударил кулаком по голове и убежал. Удар был настолько сильный, что я упала и ударилась головой об асфальт. Было больно, но не страшно», — рассказала пострадавшая. При этом девушка отметила, что написала заявление на нападавшего в одно из 3 отделений полиции города. «В травмпункте зафиксировали сильный ушиб, потом отпустили домой. Сейчас чувствую себя лучше, на всем отрезке пути, по которому я шла, камер нет. Так что в полиции мне сказали, что найти нападавшего будет не просто», — подытожила она. Редакция пыталась связаться с отделением УМВД России по Екатеринбургу по связям со СМИ. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появился мужчина на велосипеде, который домогался до проходящих мимо девушек и шлепал их по ягодицам. По словам очевидцев, велосипедист истерически смеялся и нападал на женщин в случае, если те давали отпор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 сентября неизвестный мужчина восточной внешности напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. После того как попытка ограбления не увенчалась успехом, нападавший избил екатеринбурженку и поспешил скрыться. Подробностями нападения с URA.RU поделилась пострадавшая. «Я шла по улице Советской в сторону дома, решила сократить путь через освещенные дворы, мимо этой дороги есть детские сады и школы. Как только свернула во двор, заметила, что за мной идет незнакомый мне мужчина. Я несколько раз останавливалась, чтобы пропустить его вперед, но он не уходил. Когда я уже вышла на Уральскую, он перегородил мне дорогу и потребовал отдать ему телефон. На мой резкий отказ он отреагировал очень агрессивно — ударил кулаком по голове и убежал. Удар был настолько сильный, что я упала и ударилась головой об асфальт. Было больно, но не страшно», — рассказала пострадавшая. При этом девушка отметила, что написала заявление на нападавшего в одно из 3 отделений полиции города. «В травмпункте зафиксировали сильный ушиб, потом отпустили домой. Сейчас чувствую себя лучше, на всем отрезке пути, по которому я шла, камер нет. Так что в полиции мне сказали, что найти нападавшего будет не просто», — подытожила она. Редакция пыталась связаться с отделением УМВД России по Екатеринбургу по связям со СМИ. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появился мужчина на велосипеде, который домогался до проходящих мимо девушек и шлепал их по ягодицам. По словам очевидцев, велосипедист истерически смеялся и нападал на женщин в случае, если те давали отпор.