Екатеринбуржец на велосипеде домогался до девушек в центре города

03 августа 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге появился извращенец на велосипеде, шлепающий девушек по ягодицам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге появился мужчина на велосипеде, который домогается до проходящих мимо девушек и шлепает их по ягодицам. По словам очевидцев, велосипедист истерически смеется и нападает на женщин в случае, если те дают отпор. «Два раза было такое. В утреннее время по выходным, когда народу мало, он ездит по Вайнера. Когда второй раз это произошло, я начала снимать его на телефон, чтобы обратиться в полицию с фото. Он, увидев это, напал на меня. Начал хватать за волосы, вырывать телефон. Отстал, только когда закричала о помощи. В полицию тоже обращалась по номеру 112», — передает Е1 слова пострадавшей. Другая женщина рассказывает, что в аналогичную ситуацию попала ее дочь в районе Института связи. «Она рано утром в шесть часов выходит у остановки. Велосипедист и в районе [улиц] Вайнера, Крауля, Института связи промышляет. Совершенно ненормальный. В полицию не обращались. Дочь пришла со слезами, но мы сначала подумали: дурак какой-то», — сказала она. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком избиении прохожего. Он признался в содеянном и пояснил, что напал на прохожего из-за внезапно возникшей неприязни.

В Екатеринбурге появился мужчина на велосипеде, который домогается до проходящих мимо девушек и шлепает их по ягодицам. По словам очевидцев, велосипедист истерически смеется и нападает на женщин в случае, если те дают отпор. «Два раза было такое. В утреннее время по выходным, когда народу мало, он ездит по Вайнера. Когда второй раз это произошло, я начала снимать его на телефон, чтобы обратиться в полицию с фото. Он, увидев это, напал на меня. Начал хватать за волосы, вырывать телефон. Отстал, только когда закричала о помощи. В полицию тоже обращалась по номеру 112», — передает Е1 слова пострадавшей. Другая женщина рассказывает, что в аналогичную ситуацию попала ее дочь в районе Института связи. «Она рано утром в шесть часов выходит у остановки. Велосипедист и в районе [улиц] Вайнера, Крауля, Института связи промышляет. Совершенно ненормальный. В полицию не обращались. Дочь пришла со слезами, но мы сначала подумали: дурак какой-то», — сказала она. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком избиении прохожего. Он признался в содеянном и пояснил, что напал на прохожего из-за внезапно возникшей неприязни.