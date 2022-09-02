02 сентября 2022

В Москве задержали военного корреспондента WarGonzo Семена Пегова

WarGonzo: военный корреспондент Семен Пегов задержан в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители задержали Семена Пегова в Москве Фото:

Военный корреспондент канала WarGonzo Семен Пегов задержан в Москве правоохранительными органами. Причина задержания не сообщается.

«Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору», — сообщается в telegram-канале WarGonzo. В результате корреспондент был задержан правоохранительными органами Москвы.

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Военный корреспондент канала WarGonzo Семен Пегов задержан в Москве правоохранительными органами. Причина задержания не сообщается. «Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору», — сообщается в telegram-канале WarGonzo. В результате корреспондент был задержан правоохранительными органами Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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