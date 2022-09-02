В Москве задержали военного корреспондента WarGonzo Семена Пегова

Правоохранители задержали Семена Пегова в Москве
Военный корреспондент канала WarGonzo Семен Пегов задержан в Москве правоохранительными органами. Причина задержания не сообщается.
«Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору», — сообщается в telegram-канале WarGonzo. В результате корреспондент был задержан правоохранительными органами Москвы.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»