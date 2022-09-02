Неизвестные украли самокат с парковки екатеринбургского ТЦ. Фото

Неизвестные украли электросамокат с парковки ТЦ "Радуга Парк" в Екатеринбурге

03 сентября 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка оставила личный самокат на парковке, вернувшись через два часа, самокат пропал (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Екатеринбурженка закрепила на замок электросамокат на парковке возле ТЦ «Радуга Парк», вернувшись через два часа, обнаружила, что самоката больше нет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница. «В прошлое воскресенье, 27 августа, с парковки у ТЦ „Радуга парк“ украли электросамокат. С ним в ТЦ охранники не пускают, поэтому его оставили под камерами у входа, закрепили на замок. Через 2 часа вышли из ТЦ, а его нет», — рассказала читательница URA.RU. Обратившись к охраннику торгового центра, девушка получила неоднозначный ответ: «Зачем вы его там оставили, там же цыгане у нас постоянно и велики и самокаты воруют». Екатеринбурженка написала заявление о краже в полицию. Сотрудники ведомства приняли заявление и попросили перезвонить по оставленному номеру через два дня, однако, по словам девушки, с момента кражи полицейские не берут трубки и не перезванивают. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 сентября неизвестный мужчина восточной внешности напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. После того как попытка ограбления не увенчалась успехом, нападавший избил екатеринбурженку и поспешил скрыться. Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU

Екатеринбурженка закрепила на замок электросамокат на парковке возле ТЦ «Радуга Парк», вернувшись через два часа, обнаружила, что самоката больше нет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница. «В прошлое воскресенье, 27 августа, с парковки у ТЦ „Радуга парк“ украли электросамокат. С ним в ТЦ охранники не пускают, поэтому его оставили под камерами у входа, закрепили на замок. Через 2 часа вышли из ТЦ, а его нет», — рассказала читательница URA.RU. Обратившись к охраннику торгового центра, девушка получила неоднозначный ответ: «Зачем вы его там оставили, там же цыгане у нас постоянно и велики и самокаты воруют». Екатеринбурженка написала заявление о краже в полицию. Сотрудники ведомства приняли заявление и попросили перезвонить по оставленному номеру через два дня, однако, по словам девушки, с момента кражи полицейские не берут трубки и не перезванивают. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 сентября неизвестный мужчина восточной внешности напал на девушку и попытался забрать у нее телефон. После того как попытка ограбления не увенчалась успехом, нападавший избил екатеринбурженку и поспешил скрыться.