02 сентября 2022

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Энергодар

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что попытка наступления ВСУ на Энергодар сорвана
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, блок-пост
Войска РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Энергодар, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили попытку высадить десант с лодок в районе Энергодара. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — сообщил Владимир Рогов. Его слова передает ТАСС.

Ранее Рогов сообщил, что в район Энергодара с подконтрольных киевскому режиму территорий выдвинулось более 20 быстроходных лодок ВСУ. После подтверждения этой информации в регионе была подняли российскую боевую авиацию. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили попытку высадить десант с лодок в районе Энергодара. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — сообщил Владимир Рогов. Его слова передает ТАСС. Ранее Рогов сообщил, что в район Энергодара с подконтрольных киевскому режиму территорий выдвинулось более 20 быстроходных лодок ВСУ. После подтверждения этой информации в регионе была подняли российскую боевую авиацию. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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