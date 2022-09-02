Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Энергодар Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что попытка наступления ВСУ на Энергодар сорвана 03 сентября 2022 в 06:02 Размер текста - 17 + Войска РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Энергодар, заявил Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили попытку высадить десант с лодок в районе Энергодара. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — сообщил Владимир Рогов. Его слова передает ТАСС. Ранее Рогов сообщил, что в район Энергодара с подконтрольных киевскому режиму территорий выдвинулось более 20 быстроходных лодок ВСУ. После подтверждения этой информации в регионе была подняли российскую боевую авиацию. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили попытку высадить десант с лодок в районе Энергодара. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — сообщил Владимир Рогов. Его слова передает ТАСС. Ранее Рогов сообщил, что в район Энергодара с подконтрольных киевскому режиму территорий выдвинулось более 20 быстроходных лодок ВСУ. После подтверждения этой информации в регионе была подняли российскую боевую авиацию. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям