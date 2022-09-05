В Перми адвокаты решили платить студентам стипендию

В Перми студентам ВШЭ будут платить адвокатскую стипендию за победу в конкурсе

05 сентября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Для участия в конкурсе студентам необходимо написать эссе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Студентам пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) будут платить адвокатскую стипендию. Конкурс на ее получение в своем telegram-канале объявило юридическое бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры». «Студенты пермского кампуса Вышки! Ведется прием заявок на стипендию адвокатского бюро. Вы можете подать заявку, если обучаетесь на 3-4 курсе дневного отделения очной формы по юридической специальности программы бакалавриата независимо от бюджетной или коммерческой основы, имеете оценки успеваемости после последней промежуточной аттестации «хорошо» и/или «отлично», — сообщается в telegram-канале бюро. Участникам конкурса необходимо написать эссе на тему «Адвокатура: бизнес или некоммерческая деятельность». По итогам будут отобраны от одного до трех победителей, которым бюро станет платить стипендию. Сроки выплат — октябрь 2022 года — январь 2023 года. Сумма — 2 тысячи рублей в месяц. Как пояснили URA.RU организаторы конкурса, его цели — материальное поощрение талантливых студентов и повышение престижа профессии адвоката. Заявки принимаются до 18 сентября. Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Перми конкурсе студенческих разработок «УМНИК-Фотоника». Его победители получили на реализацию своих проектов полмиллиона рублей.

Студентам пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) будут платить адвокатскую стипендию. Конкурс на ее получение в своем telegram-канале объявило юридическое бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры». «Студенты пермского кампуса Вышки! Ведется прием заявок на стипендию адвокатского бюро. Вы можете подать заявку, если обучаетесь на 3-4 курсе дневного отделения очной формы по юридической специальности программы бакалавриата независимо от бюджетной или коммерческой основы, имеете оценки успеваемости после последней промежуточной аттестации «хорошо» и/или «отлично», — сообщается в telegram-канале бюро. Участникам конкурса необходимо написать эссе на тему «Адвокатура: бизнес или некоммерческая деятельность». По итогам будут отобраны от одного до трех победителей, которым бюро станет платить стипендию. Сроки выплат — октябрь 2022 года — январь 2023 года. Сумма — 2 тысячи рублей в месяц. Как пояснили URA.RU организаторы конкурса, его цели — материальное поощрение талантливых студентов и повышение престижа профессии адвоката. Заявки принимаются до 18 сентября. Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Перми конкурсе студенческих разработок «УМНИК-Фотоника». Его победители получили на реализацию своих проектов полмиллиона рублей.