В Перми адвокаты решили платить студентам стипендию

В Перми студентам ВШЭ будут платить адвокатскую стипендию за победу в конкурсе
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Для участия в конкурсе студентам необходимо написать эссе Фото:

Студентам пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) будут платить адвокатскую стипендию. Конкурс на ее получение в своем telegram-канале объявило юридическое бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры».

«Студенты пермского кампуса Вышки! Ведется прием заявок на стипендию адвокатского бюро. Вы можете подать заявку, если обучаетесь на 3-4 курсе дневного отделения очной формы по юридической специальности программы бакалавриата независимо от бюджетной или коммерческой основы, имеете оценки успеваемости после последней промежуточной аттестации «хорошо» и/или «отлично», — сообщается в telegram-канале бюро.

Участникам конкурса необходимо написать эссе на тему «Адвокатура: бизнес или некоммерческая деятельность». По итогам будут отобраны от одного до трех победителей, которым бюро станет платить стипендию. Сроки выплат — октябрь 2022 года — январь 2023 года. Сумма — 2 тысячи рублей в месяц. Как пояснили URA.RU организаторы конкурса, его цели — материальное поощрение талантливых студентов и повышение престижа профессии адвоката. Заявки принимаются до 18 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Перми конкурсе студенческих разработок «УМНИК-Фотоника». Его победители получили на реализацию своих проектов полмиллиона рублей.

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Студентам пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) будут платить адвокатскую стипендию. Конкурс на ее получение в своем telegram-канале объявило юридическое бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры». «Студенты пермского кампуса Вышки! Ведется прием заявок на стипендию адвокатского бюро. Вы можете подать заявку, если обучаетесь на 3-4 курсе дневного отделения очной формы по юридической специальности программы бакалавриата независимо от бюджетной или коммерческой основы, имеете оценки успеваемости после последней промежуточной аттестации «хорошо» и/или «отлично», — сообщается в telegram-канале бюро. Участникам конкурса необходимо написать эссе на тему «Адвокатура: бизнес или некоммерческая деятельность». По итогам будут отобраны от одного до трех победителей, которым бюро станет платить стипендию. Сроки выплат — октябрь 2022 года — январь 2023 года. Сумма — 2 тысячи рублей в месяц. Как пояснили URA.RU организаторы конкурса, его цели — материальное поощрение талантливых студентов и повышение престижа профессии адвоката. Заявки принимаются до 18 сентября. Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Перми конкурсе студенческих разработок «УМНИК-Фотоника». Его победители получили на реализацию своих проектов полмиллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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