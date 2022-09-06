Пермский подросток погиб из-за пьяного водителя без прав

В Пермском крае подросток погиб в ДТП, которое устроил пьяный водитель

Устроивший аварию водитель был пьян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Майкор Пермского края нетрезвый водитель устроил ДТП, в результате которого 17-летний пассажир погиб, а еще четверо попали в больницу. Как рассказали в СУ СК по Пермском краю, авария произошла утром 4 сентября, когда после употребления алкоголя, 25-летний мужчина с полной машиной пассажиров решил сесть за руль. При этом прав на управление автомобилем у него не было.

«Злоумышленник, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, управлял автомобилем ВАЗ-21723, двигался по проезжей части автомобильной дороги „Кудымкар-Пожва“, пролегающей по улице Ленина поселка Майкор Юсьвинского муниципального округа Пермского края, в направлении города Кудымкар. Во время движения водитель не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части автомобильной дороги с последующим опрокидыванием автомобиля и столкновение с водопропускной трубой», — описывается ситуация на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Против водителя возбудили уголовное дело. По статье о нарушении ПДД, которое привело к смерти человека, совершенное в состоянии опьянения, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.