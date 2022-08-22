В Сургуте эвакуировали детский сад из-за пожара

В Сургуте эвакуировали детский сад «Ивушка» из-за пожара Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте из-за пожара в детском саду «Ивушка» эвакуировали почти 200 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Загорелся электрощит. Было эвакуировано 196 человек, из них — 161 ребенок», — сказали в МЧС.

В МЧС добавили, что в детском саду успели потушить пожар до прибытия группы, с помощью огнетушителя. На данный момент на месте работает дознаватель, ведется проверка.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске эвакуировали торговый центр «Лайнер», принадлежащий депутату думы ХМАО Андрею Осадчуку. Тогда в торговом центре начался пожар из-за сотрудника, который тайно курил в помещении и выкинул окурок в окно.