22 августа 2022
21 августа 2022

В Сургуте эвакуировали детский сад из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, дети, рюкзак, школа, учебное заведение
В Сургуте эвакуировали детский сад «Ивушка» из-за пожара Фото:

В Сургуте из-за пожара в детском саду «Ивушка» эвакуировали почти 200 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Загорелся электрощит. Было эвакуировано 196 человек, из них — 161 ребенок», — сказали в МЧС.

В МЧС добавили, что в детском саду успели потушить пожар до прибытия группы, с помощью огнетушителя. На данный момент на месте работает дознаватель, ведется проверка.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске эвакуировали торговый центр «Лайнер», принадлежащий депутату думы ХМАО Андрею Осадчуку. Тогда в торговом центре начался пожар из-за сотрудника, который тайно курил в помещении и выкинул окурок в окно.

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В Сургуте из-за пожара в детском саду «Ивушка» эвакуировали почти 200 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Загорелся электрощит. Было эвакуировано 196 человек, из них — 161 ребенок», — сказали в МЧС. В МЧС добавили, что в детском саду успели потушить пожар до прибытия группы, с помощью огнетушителя. На данный момент на месте работает дознаватель, ведется проверка. Ранее URA.RU писало, что в Югорске эвакуировали торговый центр «Лайнер», принадлежащий депутату думы ХМАО Андрею Осадчуку. Тогда в торговом центре начался пожар из-за сотрудника, который тайно курил в помещении и выкинул окурок в окно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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