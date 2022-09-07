07 сентября 2022

Таксиста из Челябинска задержали после суицида школьниц в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец получал от погибшей восьмиклассницы фотографии интимного содержания Фото:

Жителя Челябинской области, который работает таксистом в Санкт-Петербурге, 8 сентября задержали сотрудники уголовного розыска в рамках расследования самоубийства двух петербургских школьниц. Мужчину подозревают в совершении развратных действий с одной из погибших.

«Расследование самоубийства двух восьмиклассниц в Калининском районе Санкт-Петербурга привело к таксисту из Челябинской области. По предварительной информации с одной из девочек 38-летний челябинец переписывался в соцсетях. И одна из девочек за деньги высылала ему свои интимные фотографии», — ссылается на источник в правоохранительных органах издание «Фонтанка».

Челябинца задержали утром на Парашютной улице Петербурга сотрудники отдела уголовного розыска, специализирующегося на раскрытии преступлений, совершенных в отношении детей. На таксиста возбуждено уголовное дело по ст. «Развратные действия» и он находится под подпиской о невыезде.

Трагедия с двумя школьницами произошла 22 февраля. Тела девочек обнаружили на проспекте Маршала Блюхера под окнами питерской многоэтажки. Накануне трагедии одна из одноклассниц обвинила школьных подруг в неподобающем поведении.

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Жителя Челябинской области, который работает таксистом в Санкт-Петербурге, 8 сентября задержали сотрудники уголовного розыска в рамках расследования самоубийства двух петербургских школьниц. Мужчину подозревают в совершении развратных действий с одной из погибших. «Расследование самоубийства двух восьмиклассниц в Калининском районе Санкт-Петербурга привело к таксисту из Челябинской области. По предварительной информации с одной из девочек 38-летний челябинец переписывался в соцсетях. И одна из девочек за деньги высылала ему свои интимные фотографии», — ссылается на источник в правоохранительных органах издание «Фонтанка». Челябинца задержали утром на Парашютной улице Петербурга сотрудники отдела уголовного розыска, специализирующегося на раскрытии преступлений, совершенных в отношении детей. На таксиста возбуждено уголовное дело по ст. «Развратные действия» и он находится под подпиской о невыезде. Трагедия с двумя школьницами произошла 22 февраля. Тела девочек обнаружили на проспекте Маршала Блюхера под окнами питерской многоэтажки. Накануне трагедии одна из одноклассниц обвинила школьных подруг в неподобающем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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