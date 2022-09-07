Таксиста из Челябинска задержали после суицида школьниц в Санкт-Петербурге

08 сентября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Челябинец получал от погибшей восьмиклассницы фотографии интимного содержания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителя Челябинской области, который работает таксистом в Санкт-Петербурге, 8 сентября задержали сотрудники уголовного розыска в рамках расследования самоубийства двух петербургских школьниц. Мужчину подозревают в совершении развратных действий с одной из погибших. «Расследование самоубийства двух восьмиклассниц в Калининском районе Санкт-Петербурга привело к таксисту из Челябинской области. По предварительной информации с одной из девочек 38-летний челябинец переписывался в соцсетях. И одна из девочек за деньги высылала ему свои интимные фотографии», — ссылается на источник в правоохранительных органах издание «Фонтанка». Челябинца задержали утром на Парашютной улице Петербурга сотрудники отдела уголовного розыска, специализирующегося на раскрытии преступлений, совершенных в отношении детей. На таксиста возбуждено уголовное дело по ст. «Развратные действия» и он находится под подпиской о невыезде. Трагедия с двумя школьницами произошла 22 февраля. Тела девочек обнаружили на проспекте Маршала Блюхера под окнами питерской многоэтажки. Накануне трагедии одна из одноклассниц обвинила школьных подруг в неподобающем поведении.

Жителя Челябинской области, который работает таксистом в Санкт-Петербурге, 8 сентября задержали сотрудники уголовного розыска в рамках расследования самоубийства двух петербургских школьниц. Мужчину подозревают в совершении развратных действий с одной из погибших. «Расследование самоубийства двух восьмиклассниц в Калининском районе Санкт-Петербурга привело к таксисту из Челябинской области. По предварительной информации с одной из девочек 38-летний челябинец переписывался в соцсетях. И одна из девочек за деньги высылала ему свои интимные фотографии», — ссылается на источник в правоохранительных органах издание «Фонтанка». Челябинца задержали утром на Парашютной улице Петербурга сотрудники отдела уголовного розыска, специализирующегося на раскрытии преступлений, совершенных в отношении детей. На таксиста возбуждено уголовное дело по ст. «Развратные действия» и он находится под подпиской о невыезде. Трагедия с двумя школьницами произошла 22 февраля. Тела девочек обнаружили на проспекте Маршала Блюхера под окнами питерской многоэтажки. Накануне трагедии одна из одноклассниц обвинила школьных подруг в неподобающем поведении.