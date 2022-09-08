На окраине Екатеринбурга вспыхнул мощный пожар: столб дыма видно даже из центра

В Екатеринбурге загорелось два дома в садовом товариществе

08 сентября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Пожар в саду в Екатеринбурге тушат 11 спасателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге горят частные дома в садовом товариществе. Столб дыма виден далеко за пределами района, а площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Горит одно хозяйство, загорелось от печки», — передает корреспондент. Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. По данным ведомства, сообщение о возгорании домов в садовом товариществе поступило в 16:36. «На площади 150 кв. м горят два садовых дома и надворные постройки. Тушение пожара осложняется удаленным нахождением водоисточника. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в главном управлении регионального МЧС. В настоящий момент в тушении пожара участвуют 11 человек личного состава и три единицы техники. Ранее на улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге горят частные дома в садовом товариществе. Столб дыма виден далеко за пределами района, а площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Горит одно хозяйство, загорелось от печки», — передает корреспондент. Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. По данным ведомства, сообщение о возгорании домов в садовом товариществе поступило в 16:36. «На площади 150 кв. м горят два садовых дома и надворные постройки. Тушение пожара осложняется удаленным нахождением водоисточника. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в главном управлении регионального МЧС. В настоящий момент в тушении пожара участвуют 11 человек личного состава и три единицы техники. Ранее на улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров.