На улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.
«В 11:17 на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Созонова. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 м. кв», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
При этом в ведомстве отметили, что в тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелся склад с пиротехникой, внутри были люди, которые успели эвакуироваться до прибытия спасателей. Также агентство писало о возгорании в частном доме в районе Уралмаш, полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Также агентство публиковало кадры тушения горящего дома.
Фото: пресс-служба МЧС
Фото: читатель URA.RU
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На улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области. «В 11:17 на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Созонова. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 м. кв», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС. При этом в ведомстве отметили, что в тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелся склад с пиротехникой, внутри были люди, которые успели эвакуироваться до прибытия спасателей. Также агентство писало о возгорании в частном доме в районе Уралмаш, полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Также агентство публиковало кадры тушения горящего дома.