28 августа 2022

В Екатеринбурге загорелся жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании на улице Челюскинцев, 5м. Екатеринбург, задымление, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, кислородный баллон, пожаротушение, Мчс россии
На место пожара приехали две спецмашины пожарных Фото:

На улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

«В 11:17 на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Созонова. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 м. кв», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

При этом в ведомстве отметили, что в тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелся склад с пиротехникой, внутри были люди, которые успели эвакуироваться до прибытия спасателей. Также агентство писало о возгорании в частном доме в районе Уралмаш, полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Также агентство публиковало кадры тушения горящего дома.

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На улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области. «В 11:17 на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Созонова. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 м. кв», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС. При этом в ведомстве отметили, что в тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелся склад с пиротехникой, внутри были люди, которые успели эвакуироваться до прибытия спасателей. Также агентство писало о возгорании в частном доме в районе Уралмаш, полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Также агентство публиковало кадры тушения горящего дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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