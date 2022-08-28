На место пожара приехали две спецмашины пожарных Фото: Анна Майорова © URA.RU

На улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

«В 11:17 на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Созонова. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 м. кв», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

При этом в ведомстве отметили, что в тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелся склад с пиротехникой, внутри были люди, которые успели эвакуироваться до прибытия спасателей. Также агентство писало о возгорании в частном доме в районе Уралмаш, полностью сгорела крыша, внутренние перегородки и перекрытия оказались повреждены. Также агентство публиковало кадры тушения горящего дома.

Фото: пресс-служба МЧС