Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) пожаловались на то, что утром 10 сентября трамваи в Екатеринбург перестали ходить. Причина — обрыв провода, рассказали в пресс-службе компании «Верхнепышминский трамвай».
«В 06:29 произошел обрыв контактного провода на трамвайном маршруте № 333. Неполадку устранили оперативно, трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму ходят с 08:50. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в компании.
Один из местных жителей рассказывает, что ранним утром заметил порванные провода трамвайной линии за мостом на ЕКАД в сторону Верхней Пышмы. «Заметил провод контактной сети на земле, а те, что висят в воздухе — искрили. Скорее всего, именно поэтому сегодня было не дождаться трамваев», — цитируют местного жителя в сообществе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район» в соцсети «ВКонтакте».
Трамвайную ветку Екатеринбург — Верхняя Пышма 31 августа запустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с ним от станции «Фрезеровщиков» до конечной — «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме — проехались десяток топ-чиновников (включая мэров двух городов) и Андрей Козицын, бывший гендиректор УГМК, при котором реализовывался проект.
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