Трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, которые запустила VIP-делегация, перестали ходить. Видео

На новом трамвайном маршруте Екатеринбург - Верхняя Пышма порвались провода

10 сентября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

На трамвайной ветке порвались провода, трамваи не ходили больше двух часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) пожаловались на то, что утром 10 сентября трамваи в Екатеринбург перестали ходить. Причина — обрыв провода, рассказали в пресс-службе компании «Верхнепышминский трамвай». «В 06:29 произошел обрыв контактного провода на трамвайном маршруте № 333. Неполадку устранили оперативно, трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму ходят с 08:50. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в компании. Один из местных жителей рассказывает, что ранним утром заметил порванные провода трамвайной линии за мостом на ЕКАД в сторону Верхней Пышмы. «Заметил провод контактной сети на земле, а те, что висят в воздухе — искрили. Скорее всего, именно поэтому сегодня было не дождаться трамваев», — цитируют местного жителя в сообществе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район» в соцсети «ВКонтакте». Трамвайную ветку Екатеринбург — Верхняя Пышма 31 августа запустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с ним от станции «Фрезеровщиков» до конечной — «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме — проехались десяток топ-чиновников (включая мэров двух городов) и Андрей Козицын, бывший гендиректор УГМК, при котором реализовывался проект.

Жители Верхней Пышмы (Свердловская область) пожаловались на то, что утром 10 сентября трамваи в Екатеринбург перестали ходить. Причина — обрыв провода, рассказали в пресс-службе компании «Верхнепышминский трамвай». «В 06:29 произошел обрыв контактного провода на трамвайном маршруте № 333. Неполадку устранили оперативно, трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму ходят с 08:50. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в компании. Один из местных жителей рассказывает, что ранним утром заметил порванные провода трамвайной линии за мостом на ЕКАД в сторону Верхней Пышмы. «Заметил провод контактной сети на земле, а те, что висят в воздухе — искрили. Скорее всего, именно поэтому сегодня было не дождаться трамваев», — цитируют местного жителя в сообществе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район» в соцсети «ВКонтакте». Трамвайную ветку Екатеринбург — Верхняя Пышма 31 августа запустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с ним от станции «Фрезеровщиков» до конечной — «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме — проехались десяток топ-чиновников (включая мэров двух городов) и Андрей Козицын, бывший гендиректор УГМК, при котором реализовывался проект.