09 сентября 2022

В Екатеринбурге на автовокзале обнаружили труп мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прохожие нашли на скамейке возле Южного автовокзала мертвого мужчину Фото:

Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп мужчины. Он лежал на скамейке, рассказали очевидцы в соцсетях.

«На Южном автовокзале на скамейке лежит труп. Судя по фото, это пожилой мужчина. На место происшествия приехала полиция, тело накрыли черным пакетом», — цитирует подписчика telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области, на момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп мужчины. Он лежал на скамейке, рассказали очевидцы в соцсетях. «На Южном автовокзале на скамейке лежит труп. Судя по фото, это пожилой мужчина. На место происшествия приехала полиция, тело накрыли черным пакетом», — цитирует подписчика telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области, на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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