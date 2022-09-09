Прохожие нашли на скамейке возле Южного автовокзала мертвого мужчину
Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге прохожие обнаружили труп мужчины. Он лежал на скамейке, рассказали очевидцы в соцсетях.
«На Южном автовокзале на скамейке лежит труп. Судя по фото, это пожилой мужчина. На место происшествия приехала полиция, тело накрыли черным пакетом», — цитирует подписчика telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области, на момент публикации ответ не поступил.
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