10 сентября 2022
09 сентября 2022

В поселке под Екатеринбургом произошел пожар площадью 420 кв метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Тюмень, пожар, огонь
В поселке Садовый загорелись постройки площадью 420 квадратных метров Фото:

В поселке Садовый под Екатеринбургом загорелись надворные постройки рядом с жилыми домами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В поселке Садовый горят надворные постройки площадью 420 квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел вечером 10 сентября примерно в восемь часов. На месте работают 4 пожарные машины и 11 спасателей. Видео с места пожара появилось в telegram-канале «66.RU».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись частные дома в садовом товариществе. Столб дыма виден далеко за пределами района, а площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В поселке Садовый под Екатеринбургом загорелись надворные постройки рядом с жилыми домами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В поселке Садовый горят надворные постройки площадью 420 квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 10 сентября примерно в восемь часов. На месте работают 4 пожарные машины и 11 спасателей. Видео с места пожара появилось в telegram-канале «66.RU». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись частные дома в садовом товариществе. Столб дыма виден далеко за пределами района, а площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...