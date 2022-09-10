В поселке Садовый под Екатеринбургом загорелись надворные постройки рядом с жилыми домами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В поселке Садовый горят надворные постройки площадью 420 квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел вечером 10 сентября примерно в восемь часов. На месте работают 4 пожарные машины и 11 спасателей. Видео с места пожара появилось в telegram-канале «66.RU».
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись частные дома в садовом товариществе. Столб дыма виден далеко за пределами района, а площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.
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