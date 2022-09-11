На концерте Niletto мальчик залез на высокую ель, чтобы увидеть кумира. Фото, видео

12 сентября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

На концерте Niletto в Верхней Салде люди не видели сцену и экран, поэтому некоторые залазили на деревья, чтобы увидеть артиста (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU На концерте екатеринбургского музыканта Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) на Дне города в Верхней Салде (Свердловская область), который прошел 9 сентября, мальчик залез на высокую ель, чтобы увидеть своего кумира. Очевидцы отмечают, что артиста было плохо видно со сцены тем, кто находился далеко. «Кто-то из зрителей так сильно расстроился, что издалека на сцене не видно Niletto, что психанул и залез на ель. Все для того, чтобы рассмотреть любимого артиста получше», — приводит слова автора видео сообщество «Типичная Салда» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что спасатели сняли мальчика с дерева. Салдинцы после концерта остались недовольны организацией концерта. «Народу было битком, но смотрели концерт только те, кто находился рядом со сценой. Даже экран расположен был так, что его не видно», — поделился Станислав. «Чтобы оценить концерт, надо его хотя бы видеть. С какой стороны не подойди, везде давка. Что ходили, что не ходили — ничего не видели. Люди на елки залазили, чтобы посмотреть, это вообще нормально?», — добавила Надежда. Ранее URA.RU писало, что Niletto дал бесплатный концерт свердловским заводчанам. Он выступил перед сотрудниками «Корпорации ВСМПО «Ависма» (Верхняя Салда). А после этого, поздравил горожан на Дне города. Мальчик залез на ель, чтобы увидеть Niletto Фото: соцсети

На концерте екатеринбургского музыканта Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) на Дне города в Верхней Салде (Свердловская область), который прошел 9 сентября, мальчик залез на высокую ель, чтобы увидеть своего кумира. Очевидцы отмечают, что артиста было плохо видно со сцены тем, кто находился далеко. «Кто-то из зрителей так сильно расстроился, что издалека на сцене не видно Niletto, что психанул и залез на ель. Все для того, чтобы рассмотреть любимого артиста получше», — приводит слова автора видео сообщество «Типичная Салда» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что спасатели сняли мальчика с дерева. Салдинцы после концерта остались недовольны организацией концерта. «Народу было битком, но смотрели концерт только те, кто находился рядом со сценой. Даже экран расположен был так, что его не видно», — поделился Станислав. «Чтобы оценить концерт, надо его хотя бы видеть. С какой стороны не подойди, везде давка. Что ходили, что не ходили — ничего не видели. Люди на елки залазили, чтобы посмотреть, это вообще нормально?», — добавила Надежда. Ранее URA.RU писало, что Niletto дал бесплатный концерт свердловским заводчанам. Он выступил перед сотрудниками «Корпорации ВСМПО «Ависма» (Верхняя Салда). А после этого, поздравил горожан на Дне города.