Niletto дал бесплатный концерт свердловским заводчанам. Фото, видео

Niletto выступил перед заводчанами в «Корпорации ВСМПО „Ависма“» ради съемок фильма

09 сентября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Niletto решил выступить на заводе не просто так — площадка стала одной из локаций в рамках съемок фильма «Известные люди Урала» Фото: telegram-канал «Где? Где? В Салде!» Певец Niletto выступил перед сотрудниками «Корпорации ВСМПО „Ависма“» с бесплатным концертом. Видео выступления появилось в группе «Типичная Салда» в соцсети «ВКонтакте». «Niletto выступил в одном из цехов „Корпорации ВСМПО-АВИСМА“ в Верхней Салде», — говорится в подписи к видео. Судя по записи, большая часть заводчан такой концерт встретила прохладно — люди смирно стояли, а танцующих гостей концерта было немного. По информации, которая опубликована в telegram-канале «Где? Где? В Салде!», выступление проходило в рамках съемок фильма «Известные люди Урала» про успешных артистов, которые не забывают свои корни, историю родного города и семейного древа. «Только что Даниил вместе с Егором Хлебниковым, Алексеем Лутовиновым и съемочной группой был в 21 цехе на ВСМПО. Ребята собирают кадры для фильма „Известные люди Урала“», — говорится в сообщении. «Корпорации ВСМПО „Ависма“» в своей группе во «ВКонтакте» указала, что площадка завода была выбрана неслучайно. Niletto работал вместе с отцом своего танцовщика Алексея Лутовинова, Юрием, над созданием акустической версии песни Someone like you. Юрий Лутовинов работает в прокатном комплексе ВСМПО-АВИСМА. 8 сентября певец Niletto дал бесплатный акустический концерт на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Для безопасности возле концертной площадки установили ограждения, а за порядком следили полицейские. Фото: telegram-канал «Где? Где? В Салде!» Фото: telegram-канал «Где? Где? В Салде!» Фото: telegram-канал «Где? Где? В Салде!»

Певец Niletto выступил перед сотрудниками «Корпорации ВСМПО „Ависма“» с бесплатным концертом. Видео выступления появилось в группе «Типичная Салда» в соцсети «ВКонтакте». «Niletto выступил в одном из цехов „Корпорации ВСМПО-АВИСМА“ в Верхней Салде», — говорится в подписи к видео. Судя по записи, большая часть заводчан такой концерт встретила прохладно — люди смирно стояли, а танцующих гостей концерта было немного. По информации, которая опубликована в telegram-канале «Где? Где? В Салде!», выступление проходило в рамках съемок фильма «Известные люди Урала» про успешных артистов, которые не забывают свои корни, историю родного города и семейного древа. «Только что Даниил вместе с Егором Хлебниковым, Алексеем Лутовиновым и съемочной группой был в 21 цехе на ВСМПО. Ребята собирают кадры для фильма „Известные люди Урала“», — говорится в сообщении. «Корпорации ВСМПО „Ависма“» в своей группе во «ВКонтакте» указала, что площадка завода была выбрана неслучайно. Niletto работал вместе с отцом своего танцовщика Алексея Лутовинова, Юрием, над созданием акустической версии песни Someone like you. Юрий Лутовинов работает в прокатном комплексе ВСМПО-АВИСМА. 8 сентября певец Niletto дал бесплатный акустический концерт на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Для безопасности возле концертной площадки установили ограждения, а за порядком следили полицейские.