В Челябинске скопились дорожные пробки

Ленинский район Челябинска встал в пробках

Из-за пробок утро понедельника стало испытанием для автомобилистов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ремонта трамвайных путей автомобилисты Челябинска жалуются на многокилометровые пробки на въезде в Ленинский район. Как следует из сервиса «Яндекс.Пробки», от заторов с утра понедельника страдают и другие магистрали города.

«Челябинск встал в пробку. Въехать в Ленинский район невозможно», — отметил читатель в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Причиной стали ремонты трамвайных путей. С 12 сентября по 3 ноября закрыли движение трамваев на пересечении Копейского шоссе с улицей Гагарина, а также по улице Новороссийской на участке от улицы Машиностроителей до Дербентской.

Как предупредили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области», также будет ограничено движение автомобильного транспорта по крайней правой полосе улицы Новороссийской от улицы Машиностроителей до Дербентской.

По состоянию на время публикации, сервис «Яндекс.Пробки» присвоил ситуации на дорогах с пробками восемь баллов из десяти. Заторы зафиксированы на проспекте Ленина, на переселении проспектов Свердловского и Победы, на въезде на Меридиан со стороны проспекта Ленина. Наблюдаются трудности на улицах Худякова и Труда.