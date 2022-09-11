Суд в Челябинске признал террористическим и запретил российское движение анархистов

Решение подлежит немедленному исполнению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 12 сентября по иску прокурора региона Карена Габриеляна признал террористическим и принял решение о запрете деятельности леворадикального движения «Народная самооборона». Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Административное исковое заявление прокурора Челябинской области удовлетворено, межрегиональное леворадикальное анархистское движение „Народная самооборона“ признано террористической организацией, деятельность запрещена на всей территории России. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано, но подлежит немедленному исполнению», — рассказали в пресс-службе.

Поводом для иска стали многочисленный акции движения, направленные на пропаганду и оправдание терроризма. Ячейки движения с 2013 года действуют на территории Татарстана, Челябинской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Липецкой и других областей. Всего в нем состоит более 400 человек.

В Челябинске активисты движения Дмитрий Цибуковский и его жена Анастасия Сафонова являются подсудимыми по уголовному делу. По версии следствия, в ночь на 15 февраля 2018 года активисты развесили на ограждении здания УФСБ России по Челябинской области баннер-растяжку с оскорблением ФСБ, а Цибуковский также зажег файер и забросил его на территорию здания. Сейчас дело рассматривается повторно после отмены приговора в областном суде.

Также активист «Народной самообороны» Михаил Жлобицкий устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области. Преступление было совершено по политическим мотивам. После этого обыски и аресты прошли во многих городах России, в том числе и в Челябинске.