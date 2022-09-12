Полпред Якушев поставил Куйвашеву оценку за выборы

Полпред Якушев: Куйвашев показал хороший результат на выборах губернатора Свердловской области

13 сентября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев оценил результат Евгения Куйвашева как «хороший» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, победивший на выборах главы региона с результатом 65,78%, показал «хороший результат», а его работа на посту «очень достойно оценена» жителями области. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев в поздравлении к Куйвашеву. «Поздравляю Евгения Владимировича с окончанием выборной кампании и хорошим результатом, который получен в день голосования. Евгений Владимирович показал, что-то время, которое он работает в должности губернатора оценено жителями Свердловской области очень достойно, и избиратели выдали Евгению Владимировичу мандат доверия на работу в должности губернатора Свердловской области на очередные пять лет», — говорится в обращении Якушева, опубликованном департаментом информполитики региона. Полпред подчеркнул, что в ходе своей кампании Куйвашев сумел обозначить новые векторы развития региона. «Есть над чем трудиться!» — акцентировал Якушев, пожелав вновь избранному губернатору успехов. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября. Куйвашев одержал победу в первом туре, избравшись на третий подряд срок. Ему противостояли четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, победивший на выборах главы региона с результатом 65,78%, показал «хороший результат», а его работа на посту «очень достойно оценена» жителями области. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев в поздравлении к Куйвашеву. «Поздравляю Евгения Владимировича с окончанием выборной кампании и хорошим результатом, который получен в день голосования. Евгений Владимирович показал, что-то время, которое он работает в должности губернатора оценено жителями Свердловской области очень достойно, и избиратели выдали Евгению Владимировичу мандат доверия на работу в должности губернатора Свердловской области на очередные пять лет», — говорится в обращении Якушева, опубликованном департаментом информполитики региона. Полпред подчеркнул, что в ходе своей кампании Куйвашев сумел обозначить новые векторы развития региона. «Есть над чем трудиться!» — акцентировал Якушев, пожелав вновь избранному губернатору успехов. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября. Куйвашев одержал победу в первом туре, избравшись на третий подряд срок. Ему противостояли четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%.