Пермяк в Каме поймал сома-гиганта. Фото

15 августа 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

К рыбалке мужчина подходит серьезно — использует разные виды прикорма Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Пермяк Константин Болотов поймал в Каме огромного сома. О своей подготовке к рыбалке мужчина рассказал в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Река Кама. У нас было два контейнера червей, семьдесят пять замороженных креветок, 5 пакетиков кальмаров, нарезанных колечками, пятилитровая бутылка, наполовину наполненная лягушками, и целое море разноцветных кузнечиков, перловица. А также маленький контейнер личинок жука-носорога, ящик выползков, куча упаковок дендробены, две упаковки печени, и 12 подлещиков на живца», — поделился подробностями Константин Болотов. Мужчина заявил, что к ловле сома он подходил со всей серьезностью и результат того стоил. Вес огромной рыбы мужчина предложил угадать подписчикам группы. Мнение рыбаков разделились. Михаил Латфуллин предположил, что сом весит около 18 килограмм, а Вячеслав Иванович уверен, что вес сома-гиганта может достигать 45 килограмм. Ранее URA.RU рассказывало об одноруком пермяке, который также поймал огромную рыбу. Вес его улова составил почти 24 килограмма. Пермяк с трудом держит огромного сома Группа «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» Сом настолько большой, что еле вместился в ванну Группа «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте»

Пермяк Константин Болотов поймал в Каме огромного сома. О своей подготовке к рыбалке мужчина рассказал в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Река Кама. У нас было два контейнера червей, семьдесят пять замороженных креветок, 5 пакетиков кальмаров, нарезанных колечками, пятилитровая бутылка, наполовину наполненная лягушками, и целое море разноцветных кузнечиков, перловица. А также маленький контейнер личинок жука-носорога, ящик выползков, куча упаковок дендробены, две упаковки печени, и 12 подлещиков на живца», — поделился подробностями Константин Болотов. Мужчина заявил, что к ловле сома он подходил со всей серьезностью и результат того стоил. Вес огромной рыбы мужчина предложил угадать подписчикам группы. Мнение рыбаков разделились. Михаил Латфуллин предположил, что сом весит около 18 килограмм, а Вячеслав Иванович уверен, что вес сома-гиганта может достигать 45 килограмм. Ранее URA.RU рассказывало об одноруком пермяке, который также поймал огромную рыбу. Вес его улова составил почти 24 килограмма.