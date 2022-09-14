Главный претендент на пост пермского премьер-министра вернулся из ЛНР

Вице-премьер Пермского края Александр Борисов вернулся из долгой командировки в ЛНР

Александр Борисов принял участие в заседании правительства Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Вице-премьер Пермского края Александр Борисов, который считается одним из основных претендентов на пост председателя регионального правительства, вернулся из двухмесячной командировки в ЛНР. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах региона.

«Он должен был вернуться еще в выходные. На заседании правительства 13 сентября Александр Борисов уже присутствовал», — отметил источник. В пресс-службе правительства не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Делегация Пермского края уехала в Северодонецк в начале июля. В ее составе Борисов был самым статусным чиновником. Основная часть пермских VIP вернулась на прошлой неделе. Однако вице-премьер прибыл чуть позже. Сейчас в Северодонецк уехала другая партия пермяков.

Александра Борисова называют одним из основных претендентов на пост заместителя председателя правительства. Или главы администрации губернатора, если занимающий этот пост два года в статусе и. о. Александр Смертин станет премьер-министром. Командировка в ЛНР явно добавила веса резюме Александра Борисова, говорят в политэлитах.