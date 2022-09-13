Пермякам предлагают свое старое золото обменять на новое

Пермякам предлагают старые золотые украшения обменять на новые

14 сентября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Пермякам предлагают выгодно обновить ювелирные украшения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ювелирная сеть, представленная несколькими магазинами в Перми, предложила пермякам обменять старое золото на новое по выгодной цене. Такое предложение разместила компания «Драгоценная орхидея» на своем сайте. «Приносите свое старое золото, а взамен выбираете новые стильные украшения по выгодному предложению. Цена — до 6000 рублей за грамм золота 585 пробы», — указано в предложении. Однако нижняя граница цены за грамм золота не указана. Как и информация, от чего будет зависеть цена за грамм. Для сравнения, в конкурентной сети «585*Золотой» за грамм золота в ломбарде дадут 2000 рублей. В Sunlight обмен золота стоит 1760 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки создали бренд обручальных колец из золота разных цветов. Можно купить готовые, а можно заказать по своим меркам и желаниям.

Ювелирная сеть, представленная несколькими магазинами в Перми, предложила пермякам обменять старое золото на новое по выгодной цене. Такое предложение разместила компания «Драгоценная орхидея» на своем сайте. «Приносите свое старое золото, а взамен выбираете новые стильные украшения по выгодному предложению. Цена — до 6000 рублей за грамм золота 585 пробы», — указано в предложении. Однако нижняя граница цены за грамм золота не указана. Как и информация, от чего будет зависеть цена за грамм. Для сравнения, в конкурентной сети «585*Золотой» за грамм золота в ломбарде дадут 2000 рублей. В Sunlight обмен золота стоит 1760 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки создали бренд обручальных колец из золота разных цветов. Можно купить готовые, а можно заказать по своим меркам и желаниям.