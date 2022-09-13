Пермякам предлагают свое старое золото обменять на новое

Ювелирная сеть, представленная несколькими магазинами в Перми, предложила пермякам обменять старое золото на новое по выгодной цене. Такое предложение разместила компания «Драгоценная орхидея» на своем сайте.
«Приносите свое старое золото, а взамен выбираете новые стильные украшения по выгодному предложению. Цена — до 6000 рублей за грамм золота 585 пробы», — указано в предложении.
Однако нижняя граница цены за грамм золота не указана. Как и информация, от чего будет зависеть цена за грамм. Для сравнения, в конкурентной сети «585*Золотой» за грамм золота в ломбарде дадут 2000 рублей. В Sunlight обмен золота стоит 1760 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки создали бренд обручальных колец из золота разных цветов. Можно купить готовые, а можно заказать по своим меркам и желаниям.
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