13 сентября 2022

Пермякам предлагают свое старое золото обменять на новое

Пермякам предлагают старые золотые украшения обменять на новые
© Служба новостей «URA.RU»
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Варианты подарков. Екатеринбург, ювелирка, кольца
Пермякам предлагают выгодно обновить ювелирные украшения Фото:

Ювелирная сеть, представленная несколькими магазинами в Перми, предложила пермякам обменять старое золото на новое по выгодной цене. Такое предложение разместила компания «Драгоценная орхидея» на своем сайте.

«Приносите свое старое золото, а взамен выбираете новые стильные украшения по выгодному предложению. Цена — до 6000 рублей за грамм золота 585 пробы», — указано в предложении.

Однако нижняя граница цены за грамм золота не указана. Как и информация, от чего будет зависеть цена за грамм. Для сравнения, в конкурентной сети «585*Золотой» за грамм золота в ломбарде дадут 2000 рублей. В Sunlight обмен золота стоит 1760 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки создали бренд обручальных колец из золота разных цветов. Можно купить готовые, а можно заказать по своим меркам и желаниям.

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Ювелирная сеть, представленная несколькими магазинами в Перми, предложила пермякам обменять старое золото на новое по выгодной цене. Такое предложение разместила компания «Драгоценная орхидея» на своем сайте. «Приносите свое старое золото, а взамен выбираете новые стильные украшения по выгодному предложению. Цена — до 6000 рублей за грамм золота 585 пробы», — указано в предложении. Однако нижняя граница цены за грамм золота не указана. Как и информация, от чего будет зависеть цена за грамм. Для сравнения, в конкурентной сети «585*Золотой» за грамм золота в ломбарде дадут 2000 рублей. В Sunlight обмен золота стоит 1760 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки создали бренд обручальных колец из золота разных цветов. Можно купить готовые, а можно заказать по своим меркам и желаниям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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