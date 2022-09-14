Вещи нашлись в Familia Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Перми можно купить вещи ушедших из России брендов: Zara, Stradivarius, Massimo dutti и других. Корреспондент URA.RU обнаружила новые вещи с бирками этих брендов в сети off-price магазинах Familia.

«Есть и обувь, и летние вещи, верхняя одежда и база. Правда не очень много по сравнению с другими марками. Но для любителей „охоты за сокровищами“ в тех же секонд-хендах — это не проблема», — рассказала корреспондент URA.RU.

На бирках не указано, из каких коллекций вещи — оставшихся старых или новых. В зале магазина нашлись как актуальные для осени вещи: пальто, пиджаки, джинсы, так и летние: блузы, платья. На сайте Familia указано, что компания сотрудничает с владельцами брендов и фабриками из более 45 стран мира, закупая у них напрямую и на специальных условиях большие партии товаров, оперативно доставляя их в Россию и распределяя по магазинам сети. Происходит ли так и сейчас — неизвестно. URA.RU отправило соответствующий запрос в компанию.

Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании, в том числе Inditex, куда входят марки Zara, Bershka, Stradivarius и т. д., ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров.

Ранее URA.RU рассказывало, где еще можно купить санкционные вещи ушедших брендов. А некоторые решают не только самостоятельно доставать вещи, но и организовать на этом бизнес.

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