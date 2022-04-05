В Перми работает элитный секонд-хенд с санкционной одеждой

В магазине представлены как премиум-бренды, так и масс-маркет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В центре Перми работает комиссионный магазин, где можно купить вещи как премиум-брендов, так и брендов масс-маркета, магазины которых закрылись из-за санкций. На такие магазины жители Пермского края стали обращать все больше внимания.

«Девочки, тут столько „санкционки“. Тут и наша любимая Zara, и Mango. Все вещи в отличном состоянии. И, кстати, вы тоже можете сдать свои вещи под реализацию», — написала в соцсетях пермячка Анна Калашникова.

Такие resale-магазин отличаются от секонд-хендов тем, что вещи здесь — в идеальном состоянии, а иногда даже новые. И обязательно известных брендов: Pierre Сardin, Zara, Moschino, Burberry, Armani, Dior, Massimo Dutti.

Цены в resale заметно отличаются от первоначальных. К примеру, кроссовки Chloe, которые можно приобрести в московском ЦУМе за 43 тысячи рублей, в магазине перепродажи можно купить за 4500 рублей.

Популярность таких магазинов подтверждает также объявления о продаже франшиз магазина. По словам владельцев, рынок resale показал отличный рост еще с начала пандемии.

«Сейчас ввиду закрытия магазинов и изменения экономической ситуации есть шанс быстро начать работать. Товар закупать не надо, а окупаемость быстрая», — указано в объявлении магазина в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские стилисты жалуются на секонд-хенды. В них выросли цены и пропал товар. В марте в Перми закрылось большое количество магазинов одежды: Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Uniqlo, H&M. Некоторые бренды были представлены не одним, а двумя магазинами в разных ТЦ.

Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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