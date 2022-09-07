Пермяков зазывают в бизнес по поставкам вещей Zara. Скрин

Пермякам предлагают заняться поставкой вещей Zara с помощью параллельного импорта из Турции

08 сентября 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

На входе в бизнес нужно иметь 200 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермякам предлагают создавать собственные магазины ресейла (перепродажи новых или использованных вещей), перепродавая вещи Zara из Турции. Такое бизнес-предложение выложили на сайте Avito.ru. «Цель сделки — найти партнера. Мы нашли места, где можно купить вещи Zara официально в Турции. Мы нашли вещи, которые производят крупные турецкие заводы, точные копии. Ткани только натуральные и по 100% лекалам. Мы знаем, как завести товары по параллельному импорту и продавать бренды законно», — пишет автор объявления. Автор не представляется. Из адреса указан только дом по ул. Пушкина, 23 в Перми. По словам неизвестного бизнесмена, чтобы войти в этот бизнес, необходимо иметь сумму на старт — 200 тысяч рублей. Работа — по договору, гарантии предоставляются, окупаемость — первые три месяца. Обещают, что зарабатывать получится более 60 тысяч в месяц. Желающим автор объявления предлагает обратиться в личные сообщения. А редакция URA.RU напоминает, что перед тем, как вступать в какой-либо бизнес, рекомендуется проконсультироваться с юристом. Зарубежные компании начали уходить из России в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине, которая проводится РФ с 24 февраля. В их числе и компания Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti). Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением. Avito.ru утверждает, что у частного лица — автора объявления — документы проверены Скрин Avito.ru

Пермякам предлагают создавать собственные магазины ресейла (перепродажи новых или использованных вещей), перепродавая вещи Zara из Турции. Такое бизнес-предложение выложили на сайте Avito.ru. «Цель сделки — найти партнера. Мы нашли места, где можно купить вещи Zara официально в Турции. Мы нашли вещи, которые производят крупные турецкие заводы, точные копии. Ткани только натуральные и по 100% лекалам. Мы знаем, как завести товары по параллельному импорту и продавать бренды законно», — пишет автор объявления. Автор не представляется. Из адреса указан только дом по ул. Пушкина, 23 в Перми. По словам неизвестного бизнесмена, чтобы войти в этот бизнес, необходимо иметь сумму на старт — 200 тысяч рублей. Работа — по договору, гарантии предоставляются, окупаемость — первые три месяца. Обещают, что зарабатывать получится более 60 тысяч в месяц. Желающим автор объявления предлагает обратиться в личные сообщения. А редакция URA.RU напоминает, что перед тем, как вступать в какой-либо бизнес, рекомендуется проконсультироваться с юристом. Зарубежные компании начали уходить из России в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине, которая проводится РФ с 24 февраля. В их числе и компания Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti). Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением.