В Перми вандалы испортили новую «Ласточку»

Свердловская железная дорога просит очевидцев сдавать вандалов полиции

Скоростные поезда «Ласточка» пострадали от вандалов с начала года 6 раз Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На ж/д станции Кунгур в Пермском крае неизвестные ночью разрисовали электропоезд «Ласточка», подготовленный для поездки в сторону Пермь-2. Руководство Свердловской железной дороги призывает очевидцев не игнорировать порчу составов и сообщать в полицию или сотрудникам СвЖД. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Свердловская железная дорога обеспокоена участившимися случаями вандализма в отношении подвижного состава пригородных поездов. С начала года зарегистрировано уже более 50 инцидентов, из которых 37 — нанесение граффити на вагоны, в том числе шесть раз от вандалов пострадали скоростные поезда „Ласточка“. Только прямой ущерб (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции), причиненный магистрали с начала 2022 года, превысил 1 млн рублей», — сообщило руководство СвЖД ОАО «РЖД».

В компании подчеркнули, что средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на покупку нового и модернизацию имеющегося оборудования, то есть «на повышение комфорта для пассажиров». В этом году вандалы также испортили составы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Руководство СвЖД напоминает, что за вандализм предусмотрен штраф, обязательные или исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до трех лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми набирают добровольцев на борьбу с вандалами.