15 сентября 2022

В Перми вандалы испортили новую «Ласточку»

Свердловская железная дорога просит очевидцев сдавать вандалов полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснокамска. Пермь, электричка, электропоезд, ласточка, железная дорога
Скоростные поезда «Ласточка» пострадали от вандалов с начала года 6 раз Фото:

На ж/д станции Кунгур в Пермском крае неизвестные ночью разрисовали электропоезд «Ласточка», подготовленный для поездки в сторону Пермь-2. Руководство Свердловской железной дороги призывает очевидцев не игнорировать порчу составов и сообщать в полицию или сотрудникам СвЖД. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Свердловская железная дорога обеспокоена участившимися случаями вандализма в отношении подвижного состава пригородных поездов. С начала года зарегистрировано уже более 50 инцидентов, из которых 37 — нанесение граффити на вагоны, в том числе шесть раз от вандалов пострадали скоростные поезда „Ласточка“. Только прямой ущерб (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции), причиненный магистрали с начала 2022 года, превысил 1 млн рублей», — сообщило руководство СвЖД ОАО «РЖД».

В компании подчеркнули, что средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на покупку нового и модернизацию имеющегося оборудования, то есть «на повышение комфорта для пассажиров». В этом году вандалы также испортили составы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Руководство СвЖД напоминает, что за вандализм предусмотрен штраф, обязательные или исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до трех лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми набирают добровольцев на борьбу с вандалами.

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На ж/д станции Кунгур в Пермском крае неизвестные ночью разрисовали электропоезд «Ласточка», подготовленный для поездки в сторону Пермь-2. Руководство Свердловской железной дороги призывает очевидцев не игнорировать порчу составов и сообщать в полицию или сотрудникам СвЖД. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Свердловская железная дорога обеспокоена участившимися случаями вандализма в отношении подвижного состава пригородных поездов. С начала года зарегистрировано уже более 50 инцидентов, из которых 37 — нанесение граффити на вагоны, в том числе шесть раз от вандалов пострадали скоростные поезда „Ласточка“. Только прямой ущерб (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции), причиненный магистрали с начала 2022 года, превысил 1 млн рублей», — сообщило руководство СвЖД ОАО «РЖД». В компании подчеркнули, что средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на покупку нового и модернизацию имеющегося оборудования, то есть «на повышение комфорта для пассажиров». В этом году вандалы также испортили составы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Руководство СвЖД напоминает, что за вандализм предусмотрен штраф, обязательные или исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до трех лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми набирают добровольцев на борьбу с вандалами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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