Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), возглавлявший ранее Екатеринбургскую митрополию, встретился с Папой Римским Франциском. Это произошло на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане.
На видео, опубликованном порталом Vatican News, Кирилл вручает Франциску образ Божьей Матери «Казанский». В аудиенции также участвовали председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, уточнили в пресс-службе Московского патриархата.
«В ходе встречи участники обсудили ряд аспектов православно-католических и межрелигиозных отношений, ситуацию в мире и вызовы, стоящие перед обществом», — добавили там.
Кирилл покинул Екатеринбург в 2020 году. Он возглавлял местную митрополию с 2011 года.
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