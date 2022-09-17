17 сентября 2022
16 сентября 2022

Самойлов придумал, что спасет Екатеринбург от школьников в женских платьях

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддержал «Разговоры о важном»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Самойлов в Асбесте. Свердловская область, рок-музыкант, рок, самойлов вадим, рок-музыка
Вадим Самойлов поддержал занятия «Разговоры о важном» в школах Фото:

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов высказался о патриотичных занятиях «Разговоры о важном», которые проходят во всех школах России с начала учебного года. Самойлов поддержал нововведение и предложил придумать подобные занятия для взрослых.

«Простое, адекватное и уважительное разжевывание, когда ты общаешься с ребенком, дает фантастический эффект — снимаются шоры. <…> Взрослых нужно точно также политинформировать о нормальных вещах. Если будет больше передач на телевидении в стиле „Разговоры о важном“ — будет замечательно», — сказал Самойлов в эфире программы Соловьев Live.

Ведущий программы Иннокентий Шеремет поднял тему «Разговора о важном» после скандалов, связанных со свердловскими школьниками: в Екатеринбурге школьница пришла на линейку в нижнем белье, екатеринбургский школьник пришел на День знаний в женском платье и подростки в Каменске-Уральском поставили самокат на Вечный огонь. «Когда твой сын надевает женские вещи — это не нормально», — заявил Самойлов.

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Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов высказался о патриотичных занятиях «Разговоры о важном», которые проходят во всех школах России с начала учебного года. Самойлов поддержал нововведение и предложил придумать подобные занятия для взрослых. «Простое, адекватное и уважительное разжевывание, когда ты общаешься с ребенком, дает фантастический эффект — снимаются шоры. <…> Взрослых нужно точно также политинформировать о нормальных вещах. Если будет больше передач на телевидении в стиле „Разговоры о важном“ — будет замечательно», — сказал Самойлов в эфире программы Соловьев Live. Ведущий программы Иннокентий Шеремет поднял тему «Разговора о важном» после скандалов, связанных со свердловскими школьниками: в Екатеринбурге школьница пришла на линейку в нижнем белье, екатеринбургский школьник пришел на День знаний в женском платье и подростки в Каменске-Уральском поставили самокат на Вечный огонь. «Когда твой сын надевает женские вещи — это не нормально», — заявил Самойлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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