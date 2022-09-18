«Мечел» выкупил собственный офшор на Кипре

19 сентября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Олигарх Игорь Зюзин вернул контроль над утерянным пакетом акций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ПАО «Мечел», имеющее активы в Челябинской области, выкупило весь пакет подконтрольных акции кипрской компании «Скайблок лимитед» (SKYBLOCK LIMITED). Информация об этом размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации. «Количество отчужденных голосующих акций „Скайблок лимитед“ (SKYBLOCK LIMITED) в отношении 690 тыс. 561 штук. Основание для отчуждения голосующих акций: договор купли-продажи ценных бумаг», — сообщает центр раскрытия корпоративной информации. Согласно документам, дата продажи пакета акций — 12 сентября. Собственный офшор компания выкупила сама. Акции приобрело ООО «Мечел-Сталь» и сумма сделки не сообщается. В январе 2022 года стало известно, что окружной суд Никосии (Кипр) наложил обеспечительные меры на ряд активов «Мечела», среди которых и были 40% привилегированных акций «Мечела», которая компания выкупила 12 сентября. «Адвалор-Консалт» таким образом пытался взыскать с «Мечел» 80 млн евро ущерба от внутригрупповых сделок.

ПАО «Мечел», имеющее активы в Челябинской области, выкупило весь пакет подконтрольных акции кипрской компании «Скайблок лимитед» (SKYBLOCK LIMITED). Информация об этом размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации. «Количество отчужденных голосующих акций „Скайблок лимитед“ (SKYBLOCK LIMITED) в отношении 690 тыс. 561 штук. Основание для отчуждения голосующих акций: договор купли-продажи ценных бумаг», — сообщает центр раскрытия корпоративной информации. Согласно документам, дата продажи пакета акций — 12 сентября. Собственный офшор компания выкупила сама. Акции приобрело ООО «Мечел-Сталь» и сумма сделки не сообщается. В январе 2022 года стало известно, что окружной суд Никосии (Кипр) наложил обеспечительные меры на ряд активов «Мечела», среди которых и были 40% привилегированных акций «Мечела», которая компания выкупила 12 сентября. «Адвалор-Консалт» таким образом пытался взыскать с «Мечел» 80 млн евро ущерба от внутригрупповых сделок.