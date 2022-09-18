Собчак вновь наехала на мэра Екатеринбурга из-за дома, в котором выключили горячую воду

Журналистка Ксения Собчак в очередной раз раскритиковала мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за проблемы с подключением дома на Патриса Лумумбы, 2 к горячей водоснабжению. Реплика журналистки появилась в ее telegram-канале «Кровавая барыня».
«Помните, как мэр Екатеринбурга господин Орлов обещал решить проблему с горячей водой в том самом доме на Патриса Лулумбы, где проживают действующие и бывшие военные? Так вот, воду дали, я даже хвалила мэра. Но дали только на месяц. А 15 сентября снова отключили. В местной УК говорят, что „низкие параметры горячей воды на входе, нет давления, то есть не циркулирует вода“. И вообще обращайтесь в теплосети. Где вода, Лебовски?» — — написала Собчак.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке, чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. А 18 сентября воду вновь отключили.
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