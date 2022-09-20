Кадыров рассказал об успехе наступательной тактики в Донбассе

За сутки бойцы «Ахмата» ликвидировали более 200 бойцов ВСУ, заявил Рамзан Кадыров
Наступательная тактика в Донбассе быстро дала положительный результат. Об этом в своем telegram-канале заявил глав Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Стоило дорогим братья — Адаму Делимханову и Апты Алаудинову встретиться и обсудить новую наступательную тактику в Донбассе, и положительный результат не заставил себя ждать. В результате активных действий со стороны бойцов спецназа „Ахмат“ только за один день им удалось ликвидировать около 200 человек живой силы противника, а также вражескую технику», — написал Кадыров.
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