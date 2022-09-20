В боях под Изюмом погиб житель Пермского края

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, похороны, днр, лнр, траур, прощание, СВО
Прощание с Сергеем Кузнецовым состоялось 20 сентября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб житель города Березники Пермского края Сергей Кузнецов. Информация о гибели бойца появилась в официальной группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

«Начальник автоматизированной подвижной единицы войсковой части 91711, старший сержант Кузнецов Сергей показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. 7 сентября при выполнении военных задач в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области Сергей пал смертью храбрых», — сообщается в посте.

Церемония прощания с Кузнецовым прошла 20 сентября. Почтить память героя пришло множество людей.

О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента, ее цели — демилитаризация и денационализация Украины, а также помощь ДНР и ЛНР.

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Во время спецоперации на Украине погиб житель города Березники Пермского края Сергей Кузнецов. Информация о гибели бойца появилась в официальной группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». «Начальник автоматизированной подвижной единицы войсковой части 91711, старший сержант Кузнецов Сергей показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. 7 сентября при выполнении военных задач в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области Сергей пал смертью храбрых», — сообщается в посте. Церемония прощания с Кузнецовым прошла 20 сентября. Почтить память героя пришло множество людей. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента, ее цели — демилитаризация и денационализация Украины, а также помощь ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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