В боях под Изюмом погиб житель Пермского края

Прощание с Сергеем Кузнецовым состоялось 20 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб житель города Березники Пермского края Сергей Кузнецов. Информация о гибели бойца появилась в официальной группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

«Начальник автоматизированной подвижной единицы войсковой части 91711, старший сержант Кузнецов Сергей показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. 7 сентября при выполнении военных задач в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области Сергей пал смертью храбрых», — сообщается в посте.

Церемония прощания с Кузнецовым прошла 20 сентября. Почтить память героя пришло множество людей.

О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента, ее цели — демилитаризация и денационализация Украины, а также помощь ДНР и ЛНР.