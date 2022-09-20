В боях под Изюмом погиб житель Пермского края

Во время спецоперации на Украине погиб житель города Березники Пермского края Сергей Кузнецов. Информация о гибели бойца появилась в официальной группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».
«Начальник автоматизированной подвижной единицы войсковой части 91711, старший сержант Кузнецов Сергей показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. 7 сентября при выполнении военных задач в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области Сергей пал смертью храбрых», — сообщается в посте.
Церемония прощания с Кузнецовым прошла 20 сентября. Почтить память героя пришло множество людей.
О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента, ее цели — демилитаризация и денационализация Украины, а также помощь ДНР и ЛНР.
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