В Челябинске студентов-медиков не станут призывать в армию

Задача будущих медиков получить образование и стать хорошими специалистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

И. о. ректора Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ) Андрей Важенин развеял опасения родителей по поводу участия студентов старших курсов в частичной мобилизации. Об этом URA.RU руководитель медвуза сообщил 21 октября и отметил, что пока студентов никто призывать не собирается.

«Студенты нашего вуза — еще не врачи, ни о какой мобилизации речи не идет. Их задача сегодня — активно получать знания, чтобы стать компетентными и умелыми медицинскими работниками», — заявил URA.RU Важенин.

Руководитель ЮУГМУ отметил, что частичная мобилизация может распространяться на некоторые медицинские организации. Такие учреждения должны подготовить определенную бригаду специалистов, но это никак не касается студентов медвуза.

«При этом я думаю, что если будет необходимо, студенты и сотрудники нашего университета отдадут долг Родине. Как и в 1941 году!», — считает ректор.

Приказ о частичной мобилизации подписал 21 сентября президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, в стране планируется мобилизировать 300 тысяч резервистов. Главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.

Спецоперация РФ на Украине продолжается седьмой месяц. Ее основной целью является защита населения Донбасса от геноцида.