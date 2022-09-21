В Свердловской области бывший заключенный принес в жилой дом гранату

В Ирбите эвакуируют дом из-за мужчины, который принес в квартиру гранату
© Служба новостей «URA.RU»
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В данный момент неизвестно, была ли эта граната боевой (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) бывший заключенный 21 сентября на улице нашел гранату и принес ее в квартиру. Об этом сообщает осведомленный источник.

«Экс-заключенный обнаружил гранату вечером 21 сентября. Он принес ее в жилой дом», — пишет KP.RU со ссылкой на источник. Полицейские собираются эвакуировать дом, чтобы обезопасить жильцов.

Источник пояснил, что мужчина выпивал в парке. В какой-то момент он пнул камень, а затем понял, что это граната. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт инцидента. «Пока неизвестно, была ли эта граната боевой, обстоятельства произошедшего выясняются», — цитирует Горелых KP.RU.

Ранее URА.RU писало, что в 14 сентября в Екатеринбурге появилась информация о взрыве, который услышали горожане. По версии СМИ, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга неизвестные угрожали таксисту предметом, похожим на гранату. Инцидент, вероятно, произошел после конфликта.

Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли мужчин, предположительно, угрожавших таксисту предметом, похожим на боевую гранату. Но в городской полиции не подтвердили информацию об использовании боевой гранаты.

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В Ирбите (Свердловская область) бывший заключенный 21 сентября на улице нашел гранату и принес ее в квартиру. Об этом сообщает осведомленный источник. «Экс-заключенный обнаружил гранату вечером 21 сентября. Он принес ее в жилой дом», — пишет KP.RU со ссылкой на источник. Полицейские собираются эвакуировать дом, чтобы обезопасить жильцов. Источник пояснил, что мужчина выпивал в парке. В какой-то момент он пнул камень, а затем понял, что это граната. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт инцидента. «Пока неизвестно, была ли эта граната боевой, обстоятельства произошедшего выясняются», — цитирует Горелых KP.RU. Ранее URА.RU писало, что в 14 сентября в Екатеринбурге появилась информация о взрыве, который услышали горожане. По версии СМИ, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга неизвестные угрожали таксисту предметом, похожим на гранату. Инцидент, вероятно, произошел после конфликта. Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли мужчин, предположительно, угрожавших таксисту предметом, похожим на боевую гранату. Но в городской полиции не подтвердили информацию об использовании боевой гранаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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