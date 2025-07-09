Как промышленники помогают развивать города и сохранять кадры на Урале

На ИННОПРОМе обсудили интеграцию культурных практик в работу предприятий

09 июля 2025 в 19:05 Размер текста - 17 +

В рамках «Иннопрома» обсудили синтез промышленности и искусства Фото: пресс-служба ТМК новость из сюжета «Иннопром — 2025» В рамках деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025 прошла сессия «Производство культуры: точки синтеза промышленности и искусства». Эксперты из сфер туризма, современного искусства, музейного дела и развития территорий обсудили перспективы интеграции культурных практик в деятельность промышленных предприятий и творческое переосмысление индустриальных объектов. Подробнее — в материале URA.RU. Участники отметили, что сотрудничество между бизнесом, государством и художественным сообществом позволяет создавать новые форматы культурных мероприятий на производственных площадках. По словам директора Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» Анны Пьянковой, такие проекты становятся «инвестициями в человека в широком смысле». «Промышленники, бизнес, государство, деятели культуры работают для того, чтобы люди не уезжали из городов, чтобы они оставались в них жить и работать или чтобы туда приезжали жить и работать другие люди, обладающие высокой и востребованной квалификацией. Культура как сфера является важным инструментом достижения этих целей», — подчеркнула Пьянкова. В ходе сессии были приведены примеры удачного взаимодействия промышленности и искусства: «Ночь заводов», «Лето на заводе», Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Обсуждались вопросы организации мероприятий как на действующих предприятиях, так и на объектах, утративших производственные функции. Эксперты выделили растущий интерес аудитории к культурным событиям на территории заводов, однако отметили и ряд вызовов — организационные сложности, специфику работы с публикой и необходимость поиска финансирования подобных инициатив. Объекты ТМК регулярно становятся площадками для экскурсий, творческих лабораторий и художественных проектов. В 2024 году на Челябинском трубопрокатном заводе прошла арт-резиденция «Летопись современного завода». Компания намерена расширять сотрудничество с профессиональным сообществом для повышения привлекательности городов и привлечения квалифицированных специалистов. Итоги сессии подвела руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова. «Культурную повестку в стране формирует государство, но бизнес в этом совершенно точно участвует. Если промышленность может формировать интересные форматы, то давайте делать это осознанно, красиво, энергично — как для самих себя», — отметила Трепалова. Данная сессия не является первой инициативой ТМК на площадке ИННОПРОМа. В 2024 году компания провела дискуссионное мероприятие, посвященное теме «На свалку или в музей? Как поступать с устаревшим промышленным оборудованием». В ходе обсуждения участники рассмотрели различные аспекты, связанные с дальнейшей судьбой станков и установок, выводимых из эксплуатации в рамках модернизации производственных процессов. Эксперты подчеркнули, что подобное оборудование обладает значимой культурно-исторической ценностью и может служить символом региональной идентичности. Кроме того, специалисты предложили рассматривать такие объекты в качестве основы для создания общественных пространств в монопрофильных городах или интегрировать их в образовательные кластеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025 прошла сессия «Производство культуры: точки синтеза промышленности и искусства». Эксперты из сфер туризма, современного искусства, музейного дела и развития территорий обсудили перспективы интеграции культурных практик в деятельность промышленных предприятий и творческое переосмысление индустриальных объектов. Подробнее — в материале URA.RU. Участники отметили, что сотрудничество между бизнесом, государством и художественным сообществом позволяет создавать новые форматы культурных мероприятий на производственных площадках. По словам директора Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» Анны Пьянковой, такие проекты становятся «инвестициями в человека в широком смысле». «Промышленники, бизнес, государство, деятели культуры работают для того, чтобы люди не уезжали из городов, чтобы они оставались в них жить и работать или чтобы туда приезжали жить и работать другие люди, обладающие высокой и востребованной квалификацией. Культура как сфера является важным инструментом достижения этих целей», — подчеркнула Пьянкова. В ходе сессии были приведены примеры удачного взаимодействия промышленности и искусства: «Ночь заводов», «Лето на заводе», Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Обсуждались вопросы организации мероприятий как на действующих предприятиях, так и на объектах, утративших производственные функции. Эксперты выделили растущий интерес аудитории к культурным событиям на территории заводов, однако отметили и ряд вызовов — организационные сложности, специфику работы с публикой и необходимость поиска финансирования подобных инициатив. Объекты ТМК регулярно становятся площадками для экскурсий, творческих лабораторий и художественных проектов. В 2024 году на Челябинском трубопрокатном заводе прошла арт-резиденция «Летопись современного завода». Компания намерена расширять сотрудничество с профессиональным сообществом для повышения привлекательности городов и привлечения квалифицированных специалистов. Итоги сессии подвела руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова. «Культурную повестку в стране формирует государство, но бизнес в этом совершенно точно участвует. Если промышленность может формировать интересные форматы, то давайте делать это осознанно, красиво, энергично — как для самих себя», — отметила Трепалова. Данная сессия не является первой инициативой ТМК на площадке ИННОПРОМа. В 2024 году компания провела дискуссионное мероприятие, посвященное теме «На свалку или в музей? Как поступать с устаревшим промышленным оборудованием». В ходе обсуждения участники рассмотрели различные аспекты, связанные с дальнейшей судьбой станков и установок, выводимых из эксплуатации в рамках модернизации производственных процессов. Эксперты подчеркнули, что подобное оборудование обладает значимой культурно-исторической ценностью и может служить символом региональной идентичности. Кроме того, специалисты предложили рассматривать такие объекты в качестве основы для создания общественных пространств в монопрофильных городах или интегрировать их в образовательные кластеры.