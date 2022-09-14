Источник: силовики нашли мужчин, доставших гранату в Екатеринбурге

Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли мужчин, предположительно, угрожавших таксисту предметом, похожим на боевую гранату. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Парни, чья граната была, в момент задержания были поддатые. На вопрос о причинах один из них простодушно заявил: „Да мы вообще хотели его грохнуть“», — передает портал Е1 слова инсайдера.
Однако в городской полиции URA.RU не подтвердили информацию об использовании боевой гранаты. Силовики выезжали на место предполагаемого взрыва, и не нашли ни воронки, ни других свидетельств использования взрывчатки. В отделе полиции №3 начали проверку.
Источник портала предположил, что граната могла быть игровая — для страйкбола. Новой информации от полиции не поступало.
Информация о взрыве, который услышали горожане, появилась 14 сентября. По версии СМИ, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга неизвестные угрожали таксисту предметом, похожим на гранату. Инцидент, вероятно, произошел после конфликта.
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