14 сентября 2022

Источник: силовики нашли мужчин, доставших гранату в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы предположили, что в руках у нападавших была боевая граната Фото:

Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли мужчин, предположительно, угрожавших таксисту предметом, похожим на боевую гранату. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Парни, чья граната была, в момент задержания были поддатые. На вопрос о причинах один из них простодушно заявил: „Да мы вообще хотели его грохнуть“», — передает портал Е1 слова инсайдера.

Однако в городской полиции URA.RU не подтвердили информацию об использовании боевой гранаты. Силовики выезжали на место предполагаемого взрыва, и не нашли ни воронки, ни других свидетельств использования взрывчатки. В отделе полиции №3 начали проверку.

Источник портала предположил, что граната могла быть игровая — для страйкбола. Новой информации от полиции не поступало.

Информация о взрыве, который услышали горожане, появилась 14 сентября. По версии СМИ, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга неизвестные угрожали таксисту предметом, похожим на гранату. Инцидент, вероятно, произошел после конфликта.

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Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли мужчин, предположительно, угрожавших таксисту предметом, похожим на боевую гранату. Об этом сообщил осведомленный источник. «Парни, чья граната была, в момент задержания были поддатые. На вопрос о причинах один из них простодушно заявил: „Да мы вообще хотели его грохнуть“», — передает портал Е1 слова инсайдера. Однако в городской полиции URA.RU не подтвердили информацию об использовании боевой гранаты. Силовики выезжали на место предполагаемого взрыва, и не нашли ни воронки, ни других свидетельств использования взрывчатки. В отделе полиции №3 начали проверку. Источник портала предположил, что граната могла быть игровая — для страйкбола. Новой информации от полиции не поступало. Информация о взрыве, который услышали горожане, появилась 14 сентября. По версии СМИ, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга неизвестные угрожали таксисту предметом, похожим на гранату. Инцидент, вероятно, произошел после конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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