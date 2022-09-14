Источник: силовики нашли мужчин, доставших гранату в Екатеринбурге 15 сентября 2022 в 15:04 Размер текста - 17 + Екатеринбуржцы предположили, что в руках у нападавших была боевая граната Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли мужчин, предположительно, угрожавших таксисту предметом, похожим на боевую гранату. Об этом сообщил осведомленный источник. «Парни, чья граната была, в момент задержания были поддатые. На вопрос о причинах один из них простодушно заявил: „Да мы вообще хотели его грохнуть“», — передает портал Е1 слова инсайдера. Однако в городской полиции URA.RU не подтвердили информацию об использовании боевой гранаты. Силовики выезжали на место предполагаемого взрыва, и не нашли ни воронки, ни других свидетельств использования взрывчатки. В отделе полиции №3 начали проверку. Источник портала предположил, что граната могла быть игровая — для страйкбола. Новой информации от полиции не поступало. Информация о взрыве, который услышали горожане, появилась 14 сентября. По версии СМИ, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга неизвестные угрожали таксисту предметом, похожим на гранату. Инцидент, вероятно, произошел после конфликта. Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли мужчин, предположительно, угрожавших таксисту предметом, похожим на боевую гранату. Об этом сообщил осведомленный источник. «Парни, чья граната была, в момент задержания были поддатые. На вопрос о причинах один из них простодушно заявил: „Да мы вообще хотели его грохнуть“», — передает портал Е1 слова инсайдера. Однако в городской полиции URA.RU не подтвердили информацию об использовании боевой гранаты. Силовики выезжали на место предполагаемого взрыва, и не нашли ни воронки, ни других свидетельств использования взрывчатки. В отделе полиции №3 начали проверку. Источник портала предположил, что граната могла быть игровая — для страйкбола. Новой информации от полиции не поступало. Информация о взрыве, который услышали горожане, появилась 14 сентября. По версии СМИ, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга неизвестные угрожали таксисту предметом, похожим на гранату. Инцидент, вероятно, произошел после конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям